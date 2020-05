Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","shortLead":"Több helyen is fagyott szerdára virradóan, az országos hidegrekord is megdőlt.","id":"20200513_hidegrekord_zabar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa5fbda-155f-4da8-b2cb-335e6b329ece","keywords":null,"link":"/elet/20200513_hidegrekord_zabar","timestamp":"2020. május. 13. 10:40","title":"Mínusz 4,1 fokkal megdőlt a hidegrekord Zabaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti milliárdos. \r

\r

","shortLead":"Csaknem 10 millió euróval, azaz mintegy 3,3 milliárd forinttal szállította le a Wamsler SE tőkéjét a felcsúti...","id":"202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbaf33d-ce67-49ff-9565-9fa697eac71f","keywords":null,"link":"/360/202020_wamsler_meszaros_tokeje_sem_eleg","timestamp":"2020. május. 14. 14:00","title":"Hiába az állami milliárdok, nem megy jól Mészáros Lőrinc kandallógyára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","shortLead":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","id":"20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b165d96-7fed-4a3d-8f18-8f56bba25bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","timestamp":"2020. május. 13. 17:07","title":"Elmarad a Sofi Tukker koncertje a Budapest Parkban, visszafizetik a jegyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","shortLead":"A főpolgármester több intézkedést is érvényben tartana, és tovább \"zöldítené\" Budapestet.","id":"20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fee5e45-5fab-4249-a58d-8f18cc5c110b","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Budapest_Karacsony_Gergely_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 13. 10:06","title":"Karácsony közzétette, hogyan nyitná újra Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta tárolt adatokhoz. Ezt a Thunderspy névre keresztelt sebezhetőség teszi lehetővé, amely sok millió pc-t érint világszerte.","shortLead":"Elég öt percre a gép közelébe kerülni, és a Thunderbolt csatlakozó hibáját kihasználva máris hozzá lehet férni a rajta...","id":"20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3033c9fd-2968-4e76-a13c-ad18bb9db7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23252cd-4697-4314-8610-a2fd7262c7d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_thunderbolt_sebezhetoseg_thunderspy_pc_csatlakozo","timestamp":"2020. május. 13. 08:03","title":"Mikori a számítógépe? A 2019 előtt gyártottak zöme 5 perc alatt feltörhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20585051-fe95-4a1a-be19-50ef5c7373d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Lokál arról írt, hogy tömeges fertőzéshez vezethet, ha megváltoztatják az időpontokat, amikor az idősek piacra járhatnak. Szaniszló Sándor feljelentést tett.","shortLead":"A Lokál arról írt, hogy tömeges fertőzéshez vezethet, ha megváltoztatják az időpontokat, amikor az idősek piacra...","id":"20200514_pestszentlorinc_polgarmester_feljelentes_lokal_remhirterjesztes_szaniszlo_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20585051-fe95-4a1a-be19-50ef5c7373d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4377b89-4ecc-43d4-8843-505781f469f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_pestszentlorinc_polgarmester_feljelentes_lokal_remhirterjesztes_szaniszlo_sandor","timestamp":"2020. május. 14. 12:44","title":"A pestszentlőrinci polgármester feljelenti a Lokált rémhírterjesztésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","shortLead":"Harmadik napja nincs új fertőzött az országban. ","id":"20200514_UjZelandon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a51eaaf-6bed-4eba-b0d2-72744e84851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c419ac16-4ae5-4dc6-bc18-9c2221c059fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_UjZelandon_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 06:31","title":"Az ötmilliós lakosságból csak két beteget ápolnak kórházban Új-Zélandon koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]