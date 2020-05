Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Parlament a tisztességes eljárás látszatára sem ügyel. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Parlament a tisztességes eljárás látszatára sem ügyel. ","id":"20200514_brusszel_ep_ules_vita_magyar_jogallamisag_varga_judit_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56645ef5-31de-4e94-ba89-34c566982571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcb3431-d926-4de8-a6c4-687103edcd6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_brusszel_ep_ules_vita_magyar_jogallamisag_varga_judit_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 14. 10:24","title":"Nem mehetett el Brüsszelbe, a Facebookon tette közzé védőbeszédét Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott a rák. A több mint kétéves pokol-, majd mennybejárás érzelmi sokkjai ismét aktivizálták benne a költőt. \r

","shortLead":"A kortárs irodalom mind kikerülhetetlenebb alkotója a negyvenes évei elején járt, amikor fejére-nyakára akaszkodott...","id":"202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a64401a-45dc-40c0-9fc7-e1f6ae02e3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3137fd07-c4ce-4c40-8620-c1577817205b","keywords":null,"link":"/360/202020_konyv__van_hangja_grecso_krisztian_magamrol_tobbet","timestamp":"2020. május. 15. 13:45","title":"Alighogy regényéért Libri díjat kapott, lúdbőröztető versekkel jelentkezett Grecsó Krisztián ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","shortLead":"Távoltartó kalapot kapnak egy kávéház vendégei.","id":"20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc12355-373b-41bf-94a9-04f90a8a4439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275f5157-7d75-48b6-9e71-ccb3317bd019","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Tavolsagkalap_segiti_a_felelos_ujranyitast_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 15. 13:41","title":"Távolságkalap segíti a felelős újranyitást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a Covid-19-fertőzés elleni vakcináját a novoszibirszki Vektor intézet – jelentette be Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója egy Vlagyimir Putyin elnök részvételével csütörtökön az oroszországi géntechnológiáról tartott videokonferencián.","shortLead":"Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni...","id":"20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dbf37c-09d6-4d0b-b1e3-717ab0d9c66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_vektor_oroszorszag_vakcina_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. május. 14. 22:48","title":"Putyin kiállt, és bemondta egy orosz labor: szeptemberre kész a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","shortLead":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

\r

","id":"20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4fef79-3a56-4e60-b45a-3490d5514979","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Elmarad_a_palio_nem_lesz_sienai_vagta","timestamp":"2020. május. 15. 09:17","title":"Elmarad a palio, nem lesz sienai vágta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bae0ca-cffe-4327-9a08-17888b14080b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál pilóta éppen a spanyol versenyző helyére érkezik.","shortLead":"Az ausztrál pilóta éppen a spanyol versenyző helyére érkezik.","id":"20200514_daniel_ricciardo_carlos_sainz_sebastian_vettel_ferrari_mclaren_forma1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bae0ca-cffe-4327-9a08-17888b14080b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d99ef75-56ab-4be4-bb17-88220e4c8df1","keywords":null,"link":"/sport/20200514_daniel_ricciardo_carlos_sainz_sebastian_vettel_ferrari_mclaren_forma1","timestamp":"2020. május. 14. 11:48","title":"Sainz a Ferrarinál, Ricciardo a McLarennél folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","shortLead":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","id":"20200515_medve_tallinn_esztorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd41a4-45be-4310-8b22-fa9b6d8c6320","keywords":null,"link":"/elet/20200515_medve_tallinn_esztorszag","timestamp":"2020. május. 15. 11:22","title":"Medvék bolyonganak az észt fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]