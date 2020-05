Az A korlátozások és a leállás miatti szén- és olajfelhasználás csak Európában körülbelül 11 ezer ember életét mentette meg, a légszennyezettség – és az ehhez kapcsolódó megbetegedések - ugyanis világszerte vezető halálozási oknak számítanak - derül ki az Energia és Tiszta Levegő Kutatóközpont (Center for Research on Energy and Clean Air – CREA) legújabb tanulmányából.

A szénenergia felhasználása 37 százalékkal csökkent és az olaj is a harmadával esett vissza. Nem újdonság, hogy a szén- és az olaj égetése a nitrogén-dioxid szennyezés legfőbb forrása, amely Európa-szerte felelős a levegőben lévő szállópor koncentrációért.

A további egészségügyi vonatkozások között említik a kutatók azt is, hogy így 1,3 millióval kevesebb napot hiányoztunk a munkából és 6000-rel kevesebb gyerek lett asztmás: majdnem 2000 sürgősségi kórházlátogatást „spóroltunk” meg a kevesebb asztmás roham miatt és 600-al kevesebb koraszülés történt – csak az elmúlt hónapban. Sokan nem is gondolnák, hogy akár a koraszülést és az asztmát is jelentősen befolyásolja a légszennyezés. A mostani csökkenés hatását pedig akár hónapokig vagy évekig is élvezhetjük. A kutatók arra is felhívják a figyelmet, hogy a javuló levegőminőség miatt az egészségügyön is kisebb a teher, ami jelentős segítséget jelent világszerte, miközben a kórházakban a koronavírus-járvánnyal harcolnak az egészségügyi dolgozók. A koronavírus-járványt súlyosbító körülmények között pedig számos olyan megbetegedés van, amelyek összefüggésben vannak a légszennyezettséggel.