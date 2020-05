Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","shortLead":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","id":"20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a2d346-e292-48b6-8ecb-4289ae6ce7f6","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","timestamp":"2020. május. 15. 21:52","title":"Lazítanak a korlátozásokon a püspökségek, de még mindig nem lehet mindenhol misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondta az igazságügyi miniszter, miután az ügyészség mindkét, nagy sajtónyilvánosságot kapó ügyben megállapította, nem követettek el rémhírterjesztés azokat, akiket elvitt a rendőrség.","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondta az igazságügyi miniszter, miután az ügyészség mindkét, nagy...","id":"20200516_Varga_Judit_a_remhirterjesztes_miatt_elvitt_emberek_utan_Elofordul_hogy_a_hatosag_teved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e042e8-ad72-4a74-807d-63e44ac7d3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Varga_Judit_a_remhirterjesztes_miatt_elvitt_emberek_utan_Elofordul_hogy_a_hatosag_teved","timestamp":"2020. május. 16. 10:14","title":"Varga Judit a rémhírterjesztés miatt elvitt emberek után: „Előfordul, hogy a hatóság téved”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","shortLead":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","id":"20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcb1af-1a45-49a0-863b-bd4cf8588788","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","timestamp":"2020. május. 15. 11:32","title":"Több milliárd forintot veszített a Volán a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani a kijárási korlátozásokon, és hasonló véleményen van a főpolgármester is. Információt azonban továbbra sem kapnak a pontos járványügyi adatokról. Orbán Viktor eközben az időt húzza, és járványügyi szakemberekkel is egyeztetni akar. ","shortLead":"Fokozatosan és óvatosan, de a fővárosi kerületek vezetőinek többsége egyetért azzal, hogy itt az ideje lazítani...","id":"20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59081831-8fa2-4ddc-aa17-69f29a3e3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea5c347-951f-4cde-bcf9-2240100cb95b","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Budapesten_polgarmesterek_nyitas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 19:40","title":"Budapesten megvalósult az egység: ellenzéki és fideszes polgármesterek is a nyitás mellett vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","shortLead":"Egy másfél éve húzódó eljárást zárt le nemrégen a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése.","id":"20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c47ef-e9d2-4ff6-8199-1abd251268e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Pert_nyert_a_Transparency_az_EMMI_nem_kerhet_penzt_a_taoadatokert","timestamp":"2020. május. 15. 15:52","title":"Pert nyert a Transparency, az Emmi nem kérhet pénzt a tao-adatokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkarolják a sokszínűséget.","shortLead":"Felkarolják a sokszínűséget.","id":"20200515_IKEA_szivarvanyszinu_taska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db242558-daf6-4fc6-8d1f-d552174f34cd","keywords":null,"link":"/elet/20200515_IKEA_szivarvanyszinu_taska","timestamp":"2020. május. 15. 13:21","title":"Ezúttal szivárványszínű táskákkal üzen az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","shortLead":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","id":"20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971e9cf-0b80-419e-9b80-b7690fcbabc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","timestamp":"2020. május. 15. 06:12","title":"Szijjártó: Eddig 121 repülőgép hozott védőeszközöket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome új verziójában rendszerezni lehet majd a megnyitott lapokat. Ezzel alighanem több százmilliónyi felhasználó életét könnyíti majd meg a böngésző – mindenkit, aki rendszeresen több fület is nyitva hagy a programban.","shortLead":"A Google Chrome új verziójában rendszerezni lehet majd a megnyitott lapokat. Ezzel alighanem több százmilliónyi...","id":"20200515_google_chrome_bongeszo_megnyitott_lapok_rendszerezese_cimkek_szin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5080be65-04b8-4fbc-8107-fbee92a2d071","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_google_chrome_bongeszo_megnyitott_lapok_rendszerezese_cimkek_szin","timestamp":"2020. május. 15. 08:03","title":"Az elmúlt évek leghasznosabb új funkciója jön a Chrome böngészőbe kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]