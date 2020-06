Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","shortLead":"Többször bírálta már a szervezetet, de most tovább menne. ","id":"20200531_Trump_antifa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9421ebc-19b8-43be-b83a-5f689dfb44ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Trump_antifa","timestamp":"2020. május. 31. 21:08","title":"Trump terrorszervezetté nyilvánítaná az Antifa mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz képest nem is rossz, hogy 5 fővel nyúztunk egy 4 keréken gördülő mobil otthont. Ez volt a vadonatúj Ford Transit Nugget Plus.","shortLead":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz...","id":"20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedb9c02-bd21-410f-b323-6f552b836214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","timestamp":"2020. május. 31. 17:00","title":"Nappali, konyha, fürdő és háló 10 négyzetméteren: teszten az új Ford lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni gyógyszereknek mondott készítményekre, sőt gyógyítónak hirdetett vérplazmára is. Azonban nem biztos, hogy jól jár, aki tényleg vásárol ott.","shortLead":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni...","id":"20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369b7853-f72c-41bd-a6a4-52e321c22e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","timestamp":"2020. május. 30. 12:03","title":"Nem ellenőrzött gyógyszereket és koronavírusos vért is kínálnak az internet sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","shortLead":"Már tíz pont a bajorok előnye a Bundesligában. ","id":"20200530_Otot_rugott_a_Bayern","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083e6f8c-4a95-4942-942e-5edc95ceb3d7","keywords":null,"link":"/sport/20200530_Otot_rugott_a_Bayern","timestamp":"2020. május. 30. 21:14","title":"Ötöt rúgott a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b8950-0c35-4bb8-8703-7f9f9d914b28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rakéta elstartolásának perceiben nem csak odakint van érdekes látnivaló. Beszédesek az irányítóközpont arcai is.","shortLead":"Egy rakéta elstartolásának perceiben nem csak odakint van érdekes látnivaló. Beszédesek az irányítóközpont arcai is.","id":"20200601_spacex_crew_dragon_start_nasa_iranyitokozpont_kennedy_space_center","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8b8950-0c35-4bb8-8703-7f9f9d914b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456ad8a4-e189-4d13-bed2-0072fe2a14f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_spacex_crew_dragon_start_nasa_iranyitokozpont_kennedy_space_center","timestamp":"2020. június. 01. 10:03","title":"Remény és büszkeség: arcok a NASA irányítóterméből – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","shortLead":"9 új koronavírusos beteget találtak itthon.","id":"20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99a925e-7f47-456c-b055-4f89c74b36ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Alig_van_uj_fertozott_ket_koronavirusos_beteg_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:51","title":"Alig van új fertőzött, két koronavírusos beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","shortLead":"A legtöbben még mindig ingatlant vennének a Babaváró támogatásból.","id":"20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d20de3-b2ac-4f4a-a4da-9e937f79c2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200601_Erre_kolti_a_Babavaro_hitelet_a_magyar","timestamp":"2020. június. 01. 09:32","title":"Erre költi a Babaváró hitelét a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott. ","shortLead":"Magyar tanulmánykötet jelent meg a labdarúgásról, amelynek bemutatóját Felcsúton tartották. Az eseményen Orbán Viktor...","id":"20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3a1c6-0fd4-44c0-be57-2836f06685f3","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Orban_Viktor_osszefuggest_lat_Trianon_es_a_magyar_foci_kozott","timestamp":"2020. május. 30. 13:50","title":"Orbán Viktor összefüggést lát Trianon és a magyar foci között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]