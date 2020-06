A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Az Energiaklub, a Greenpeace Magyarország, a Habitat for Humanity Magyarország, a Levegő Munkacsoport, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége elégtelennek tartja a kormányzat klímavédelmi céljait, és szerintük jelentős változtatásra szorul a klímatörvény tervezete – közölték a legfontosabb hazai szakmai szervezetek. A klímatörvényt egyébként már jóváhagyta az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága, és június 3-án, szerdán szavaznak róla a parlamentben.

A zöld szervezetek szerint a tervezet gyakorlatilag az év elején elfogadott kormányzati éghajlat- és energiapolitikai tervek alapelveit és gyenge célszámait rögzíti. Mint közleményükben fogalmaznak, bár tartalmaz előremutató elemeket is, a célkitűzések nem elég ambiciózusok ahhoz, hogy érdemi választ adjanak és hogy megfelelő ütemben csökkenjen a fosszilis energia felhasználása. A tervezet így a vírusválság után szükséges zöld helyreállításra sem ad kellő választ.

„A legnagyobb gond az energiahatékonysággal van és azzal, hogy a klímatörvény megengedné, hogy nőjön a bruttó végső energiafelhasználás” – mondta a hvg.hu-nak Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének (MTVSZ) éghajlat és energia programvezetője (egyúttal az MTVSZ korábbi klímatörvény kampányának felelőse). A szakértő szerint minél nagyobb az energiafogyasztási torta, annál nehezebb lesz kibocsátáscsökkentés és a megújulók részarányának elérése. "Már most is nehézkesen érjük el a 2020-as megújulós célt, azt is főleg biomasszával, aminek fenntarthatatlanul nagy volt a túlsúlya. A vírusválság pedig csak átmenetileg enyhít a hazai energiafogyasztás éghajlatromboló növekedésén” – mutat rá Botár Alexa.

A szakmai szervezetek arra is figyelmeztetnek, hogy a tervezett klímatörvény egyáltalán nem támogatja a fosszilis támogatások kivezetését. „Az egész nem ad érdemi választ a problémákra, az éghajlati és ökológiai válságra. A gazdaságunk és társadalmunk így nem lesz válságálló és klímabarát, pláne, hogy a gyenge célszámok törvénybe lesznek rögzítve” – összegzi a szakértő.

„Az elégtelen cselekvés így akár rosszabb lehet, mint a nem cselekvés”

– teszi hozzá.

„Előremutató elem viszont a közösségi energia megjelenése, hogy a lakossági és közösségi fogyasztók is lehessenek aktív energiatermelők. Nyugat-Európában már elterjedt, keletebbre most terjedne, hogy közösségek nap- és szélerőművekkel saját maguknak állítják elő az energiát” – fűzi hozzá Botár Alexa, aki azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy az ördög a részletekben lakozik: „Nem mindegy, hogy végül milyen jogokat kapnak majd ehhez a termelő-fogyasztók. A tagállamokba most átültetendő új EU szabályozás szerint el is adhatják-szolgáltathatják vagy tárolhatják az így megtermelt energiát, illetve a felesleget, a klímatörvényben azonban erre egyelőre csak egy általános mondat vonatkozik."

Egy jó klímatörvénynek a szervezetek szerint irányt kellene mutatnia a válságálló, energiahatékonyságra és megújulókra alapozott gazdasági szerkezetváltás, azaz az energiaátmenet számára, ami abszolút értékben csökkenti az erőforrás-felhasználásunkat, és egyszerre szolgálja az energiához való biztonságos lakossági hozzáférést, az energiafüggetlenséget és a helyi gazdaságfejlesztést, egészséges környezetben.

Ezek a pontos javaslataik: