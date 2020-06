Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik tovább. ","shortLead":"A két ingatlanos cége közül a Révay 10 Kft. megszűnik, jogutódja az OBRA lesz, amely változatlan formában működik...","id":"20200611_meszaros_opus_egyesites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11b48a1-3664-4d4b-880b-a79858bfedf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_meszaros_opus_egyesites","timestamp":"2020. június. 11. 16:33","title":"Racionalizálásba kezd Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek kárára, mint a fehérekére. A cég most egy évre elvette a rendőröktől a rendszert.","shortLead":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek...","id":"20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c4efd5-da86-4a54-ad88-2e8ea89e6dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","timestamp":"2020. június. 11. 18:03","title":"Letiltotta a rendőröket az arcfelismerő szoftvere használatáról az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba17e3c-30ca-43e7-87aa-79b220bdc18e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség légiszállító képességének gerincét képezték, és összesen 31 millió kilométert repültek azok az AN-26-os gépek, amelyektől most elköszöntek.","shortLead":"A Magyar Honvédség légiszállító képességének gerincét képezték, és összesen 31 millió kilométert repültek azok...","id":"20200611_an_26_honvedseg_bucsuztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba17e3c-30ca-43e7-87aa-79b220bdc18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2710a-e18b-42eb-ab58-cd717e21dcfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_an_26_honvedseg_bucsuztato","timestamp":"2020. június. 11. 18:33","title":"Elbúcsúztatta az \"Ancsáit\" a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","shortLead":"Németeznek is benne, de azt még nem kifogásolták.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9528acf9-16f0-4474-9e9e-594b58c66699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed18f03a-7836-44c2-86a1-dd5e7c0a5f11","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_","timestamp":"2020. június. 12. 12:31","title":"Levettek a műsorról egy Waczak szálló-epizódot, mert négereznek benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","shortLead":"Eredetileg Portugáliában mérkőzött volna meg a Bajnokok Ligája és az Európa-liga győztese.","id":"20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1582876b-aae4-4b13-aadc-c2308ec4387d","keywords":null,"link":"/sport/20200612_Puskas_Arena_Europai_Szuperkupa","timestamp":"2020. június. 12. 10:46","title":"A Puskás Arénában lehet a labdarúgó Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","shortLead":"Tombor András lépése passzol a magyar állam repülőgép-vásárlási szándékához.","id":"202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c402a26-ea0a-47f9-8cf9-a4aee1ed7b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febf0e03-1da1-4602-a296-877b0b3f19f7","keywords":null,"link":"/360/202024_aero_investment_amagyarrepulogepgyarto","timestamp":"2020. június. 11. 14:00","title":"Jó időzítéssel vesz repülőgépgyárat a NER ismert figurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253710a1-7313-42fb-b4de-e8dea21b0a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelések májustól indultak újra, de csak telefonos bejelentkezés után fogadnak betegeket.","shortLead":"A szakrendelések májustól indultak újra, de csak telefonos bejelentkezés után fogadnak betegeket.","id":"20200611_szakrendeles_elhalasztott_vizsgalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=253710a1-7313-42fb-b4de-e8dea21b0a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f6dde7-5fb0-490b-855f-8c93c1e02c31","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_szakrendeles_elhalasztott_vizsgalatok","timestamp":"2020. június. 11. 20:10","title":"Csak Győrben félmillió vizsgálatot halasztottak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","shortLead":"Kevesebb alkohol, energiaital és édesség fogyott a kijárási korlátozás alatt.","id":"20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccbc0c5-4110-4b06-844c-5879646ee8e2","keywords":null,"link":"/elet/20200612_Atlagosan_egy_kilot_hiztak_a_magyarok_a_jarvany_alatt","timestamp":"2020. június. 12. 06:46","title":"Átlagosan egy kilót híztak a magyarok a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]