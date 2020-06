Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is látható ilyesmi.","shortLead":"Először sikerült megfigyelni a Földön kívül az úgynevezett légkörfény jelenségét. A kutatók szerint a Marsnál is...","id":"20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cb8ddf0-a943-4171-aec3-5690c926b675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f7fd0-234a-464c-a1c0-6b2c56c7413b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_zold_feny_mars_legkor_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. június. 16. 18:03","title":"Szokatlan jelenséget, zöld fényt észleltek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A vakcina hagyományosan nem jó üzlet, most mégis sok cég rohamtempóban, nagy kockázatokat bevállalva fejleszti a koronavírus oltóanyagát. Az ígéretek szerint nem akarnak nyerészkedni, sőt nyereséget se nagyon, legalábbis amíg a járvány tart. ","shortLead":"A vakcina hagyományosan nem jó üzlet, most mégis sok cég rohamtempóban, nagy kockázatokat bevállalva fejleszti...","id":"202006167Kitort_a_koronavirusaranylaz_de_ki_fogja_magat_betegre_keresni_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9534b1a-c858-447b-b357-1595e6d61301","keywords":null,"link":"/kkv/202006167Kitort_a_koronavirusaranylaz_de_ki_fogja_magat_betegre_keresni_rajta","timestamp":"2020. június. 17. 11:15","title":"Kitört a koronavírus-aranyláz, de ki fogja magát betegre keresni rajta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra készülnek, hogy átkutatják a gyilkossággal gyanúsított férfi lakóhelye körüli kutakat.","shortLead":"Levélben erősítette meg a német ügyészség Madeleine McCann szüleinek, hogy lányuk meghalt. A hatóságok most arra...","id":"20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f32918c-c936-4cb8-a1c3-4c5328bb224a","keywords":null,"link":"/elet/20200616_ugyeszseg_madeleine_mcCann","timestamp":"2020. június. 16. 07:53","title":"Közölte az ügyészség Madeleine McCann szüleivel, hogy a kislányuk halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200616_vihar_felhoszakadas_zivatar_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86de6964-6595-452e-aa9b-72080f8f339b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_vihar_felhoszakadas_zivatar_idojaras","timestamp":"2020. június. 16. 19:44","title":"Felhőszakadás szerdán is bárhol lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan egy kollégáját ért igazságtalanságot kezeltek.","shortLead":"Rác Gábor azt állítja, hogy azért bocsátotta el a tankerület vezetője, mert véleményt mondott arról, ahogyan...","id":"20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8281021-4cdd-461b-9702-5bc08f8be71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tanar_zeneiskola_szombathely_tankerulet","timestamp":"2020. június. 16. 19:29","title":"Elmondta a véleményét, elbocsátotta a tankerület vezetője a zenetanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]