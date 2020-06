Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs több tájékoztató, de ezt a nyilvánosság nem nagyon fogja megérezni.","shortLead":"Nincs több tájékoztató, de ezt a nyilvánosság nem nagyon fogja megérezni.","id":"20200617_Elbucsuzott_az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_a_valodi_kerdesek_kikerulobajnoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2761a53b-161f-4c11-a829-01d069561f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cc3737-c659-46e3-982b-b23dce7bf002","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Elbucsuzott_az_Operativ_Torzs_tajekoztatoja_a_valodi_kerdesek_kikerulobajnoka","timestamp":"2020. június. 17. 14:25","title":"Elbúcsúzott az operatív törzs tájékoztatója, a valódi kérdések kikerülőbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzeti elkötelezettség, gyermekközpontúság és XXI. századi modernitás jellemzi a köteteket, amelyeket augusztusban szállítanak ki az iskolákba.","shortLead":"Nemzeti elkötelezettség, gyermekközpontúság és XXI. századi modernitás jellemzi a köteteket, amelyeket augusztusban...","id":"20200617_nemzeti_alaptanterv_nat_tankonyv_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0058e21a-eb70-4ede-b848-583e70567917","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_nemzeti_alaptanterv_nat_tankonyv_szallitas","timestamp":"2020. június. 17. 16:17","title":"Elkészültek az új NAT-nak megfelelő tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását is.","shortLead":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását...","id":"20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4baa8f-aa77-41b9-bb74-81bb04cebdc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","timestamp":"2020. június. 17. 06:18","title":"Felülvizsgálná a kata szabályozását az iparkamara, extraadót lengetett be Parragh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet élni a járvány után. A műsort újra közönség előtt vették fel, de a Dumszínházban is ügyeltek arra, hogy a nézők kellő távolságot megtartva szórakozhassanak. ","shortLead":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet...","id":"20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e087e60e-8abb-4b4e-bb1b-6e4125d8a87b","keywords":null,"link":"/360/20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","timestamp":"2020. június. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben vizsgálódtak.","shortLead":"Bár az ízületi fájdalmak és az időjárás-változás kapcsolata közismert, brit kutatók most jóval tágabb körben...","id":"202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1933656-f588-484f-ab5a-1bfbe6205cf9","keywords":null,"link":"/360/202024_idojaras_es_izuletek_elfujja_aszel","timestamp":"2020. június. 17. 10:00","title":"13 ezer embert figyeltek meg, hogy kiderüljön, miért fáj, ha rossz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén, világosan. Ezt a három jellemzőt szabályként is megfogalmazhatjuk.","shortLead":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén...","id":"20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f917916-ee02-4714-8280-47bdbc27da0e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","timestamp":"2020. június. 17. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a csapatunk tagjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki a Mazars 21 országot felölelő régiós kutatásából.","shortLead":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki...","id":"20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890ee20-fa07-4665-b5be-7f9bfb87c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","timestamp":"2020. június. 16. 16:20","title":"Ha alacsony a fizetése, rosszul jár, hogy Magyarországon adózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]