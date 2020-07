Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak...","id":"20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97da9222-229b-4e53-b19f-0aba05cdddda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 10:42","title":"A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is kritikus a járványhelyzet.","shortLead":"A szerb elnök szerint a kórházaik kapacitásai szinte már teljesen megteltek. A Nyugat-Balkán többi országában is...","id":"20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be584809-7ee0-4fa9-8b52-2e95921f3b47","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Koronavirus_Szerbia_korhaz","timestamp":"2020. július. 13. 10:46","title":"Szerbiában már majdnem megteltek a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd5526c-c352-4b3c-ada4-fe89db2b9b77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok a nyitott kérdés a vasárnap bejelentett szigorításokkal kapcsolatban, az operatív törzs nem segít a tisztázásban.","shortLead":"Nagyon sok a nyitott kérdés a vasárnap bejelentett szigorításokkal kapcsolatban, az operatív törzs nem segít...","id":"20200713_hatarellenorzes_opreativ_torzs_gulyas_pcr_teszt_kulfold_utazas_nyaralas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd5526c-c352-4b3c-ada4-fe89db2b9b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c93140-ed8c-431c-a80f-7047ba119c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_hatarellenorzes_opreativ_torzs_gulyas_pcr_teszt_kulfold_utazas_nyaralas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 15:39","title":"Feltettünk 11 kérdést, bullshit választ kaptunk az operatív törzstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","shortLead":"Már szavazhat arról, mi legyen 2021-ben az év madara.","id":"20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82df9936-6e67-49bd-8cc7-197ac4f173ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccac911f-d373-4a2e-8db4-757ca19b68bd","keywords":null,"link":"/elet/20200713_On_is_szavazhat_arrol_mi_legyen_2021ben_az_ev_madara","timestamp":"2020. július. 13. 11:40","title":"Önre is számít a cigánycsuk, a kis őrgébics, és a sordély ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b88e0ac-d816-4668-bda6-1863ac414716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett európai madarak élőhelyei a felére is csökkenhetnek az elkövetkezendő évtizedben amiatt, mert a termelők a piaci nyomás miatt egye intenzívebben gazdálkodnak az olíva- és szőlőültetvényeken.","shortLead":"A veszélyeztetett európai madarak élőhelyei a felére is csökkenhetnek az elkövetkezendő évtizedben amiatt, mert...","id":"20200713_A_boraszat_es_az_olivatermeles_miatt_pusztulnak_a_veszelyeztetett_madarak_elohelyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b88e0ac-d816-4668-bda6-1863ac414716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03147300-01cc-46a3-a722-055a8aa067e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_A_boraszat_es_az_olivatermeles_miatt_pusztulnak_a_veszelyeztetett_madarak_elohelyei","timestamp":"2020. július. 13. 15:12","title":"A borászat és az olívatermelés miatt pusztulnak a veszélyeztetett madarak élőhelyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette, hogy számára Winston Churchill például minden hibája ellenére nemzeti hős. A rasszizmus ellen persze fel kell lépni, de szobrokat rongálni vagy morálisan ítélkezni, az Iain Lindsay szerint nincs rendben. Nem lehet valaki egyszerre ügyész, esküdtszék és bíró. Egy demokráciában szabályok, törvények, megválasztott kormányok vannak, ha valakik azt hiszik, hogy morálisan mások fölött állnak, az anarchiához vezet.","shortLead":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette...","id":"20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7b06f1-c9b8-4b39-a5a3-5495cd38963d","keywords":null,"link":"/360/20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 14. 13:00","title":"\"Ha nekiállunk átírni a történelmet, hol kezdjük?\" – Iain Lindsay a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","shortLead":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","id":"20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111c9d54-e5b1-4af6-8c83-df7818f16030","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","timestamp":"2020. július. 15. 08:33","title":"Elkészült az új arcmaszk: tölthető, és könnyebb benne lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]