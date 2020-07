Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","shortLead":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","id":"20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8badfdb-5b7f-45a4-9046-9bd8e4a9c8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","timestamp":"2020. július. 17. 15:14","title":"Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","shortLead":"A külügy államtitkára arra kérte a városvezetőket, hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési terveket.","id":"20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ab138-9459-4033-9f19-cd76961a2f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_kisrepulok_kisrepulo_megyei_jogu_varosok_magyar_levente_kkm_repuloter_fejlesztes","timestamp":"2020. július. 17. 15:32","title":"A kormány kisrepülőkkel kötné össze a megyei jogú városokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is megfigyelhette, sőt, még a kozmikus porról visszaverődő fényt is rögzítette.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is...","id":"20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6931e5c-fc0b-4f8a-a91f-23ce314c8f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. július. 16. 20:03","title":"Hazaküldte az első képeket a Napnál járó űrszonda, különleges jelenséget láthattak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is állhat. Trump fiókjához nem nyúltak.","shortLead":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is...","id":"20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d78a221-200b-4213-b9b0-1525840b0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","timestamp":"2020. július. 16. 08:33","title":"Több furcsasága is van a Twitter ellen zajlott példátlan hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már kéretlen szexuális üzenetet idegentől. A fiatalok becserkészésének elsődleges terepe inkább az Instagram, egy felügyelet nélkül hagyott gyerek webkamerája pedig olyan dolgokat rögzíthet, ami sok szülő rémálmában sem fordulna elő. Sorra vettük a gyerekekre leselkedő online veszélyeket. ","shortLead":"Mind több bejelentés érkezik az interneten terjedő pedofil tartalmakról, hiszen minden negyedik tizenéves kapott már...","id":"20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b56e02-f979-4b82-8f9b-d2371a337b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a69c81-0330-4dd8-afe4-37ed0313ffb2","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Tudja_mi_az_a_grooming_Ez_tortenik_ha_megprobaljak_behalozni_a_gyereket","timestamp":"2020. július. 17. 16:48","title":"Tudja, mi az a grooming? Ez történik, ha megpróbálják behálózni a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","shortLead":"Az Ausztriából érkezett kamionból már kipakolták az idén egyedi matricázást kapott sportkocsikat. ","id":"20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062b4a2c-9a22-4da0-b0b7-308d3d60a1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a801b05-ac41-49c4-8fc3-e294351930b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_megerkeztek_a_szivarvanyos_mercedesamg_biztonsagi_autok_a_hungaroringre","timestamp":"2020. július. 16. 16:06","title":"Megérkeztek a szivárványos Mercedes-AMG biztonsági autók a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deecb5dc-c3ea-424d-b2ff-127a3b3c8509","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gyenes Levente azt panaszolta, hogy hiába választották újra azután, hogy egy bíróság elítélte, méltatlanság címén eltávolították a városvezetői tisztségből. Az Ab válasza: éppen az volt alaptörvény-sértő, hogy újra elindulhatott a választáson.","shortLead":"Gyenes Levente azt panaszolta, hogy hiába választották újra azután, hogy egy bíróság elítélte, méltatlanság címén...","id":"20200717_alkotmanybirosag_gyomro_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deecb5dc-c3ea-424d-b2ff-127a3b3c8509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d57ac4-4f5b-4dc6-a04c-25f6cd3f3dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_gyomro_polgarmester","timestamp":"2020. július. 17. 17:55","title":"Rosszul járt az Alkotmánybíróságnál a volt gyömrői polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","shortLead":"Nagyon szoros versenyben a baloldali Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség nyerte az észak-macedóniai választásokat.","id":"20200716_eszakmacedonia_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e436fffb-df64-4d15-aad1-fecf22b7d697","keywords":null,"link":"/vilag/20200716_eszakmacedonia_valasztas","timestamp":"2020. július. 16. 06:21","title":"Az EU-párti szocdemek nyerték az észak-macedóniai választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]