[{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 514, 82-en vannak kórházban, 3-an lélegeztetőgépen.","id":"20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68226cd-e60b-47f5-993a-8b319c9ac073","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_18_ujabb_koronavirusfertozottet_talaltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 19. 09:38","title":"18 újabb koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","id":"20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07010149-7438-426b-a7d1-db8a49c61d45","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. július. 18. 08:56","title":"Maruzsa Zoltán: Szombatonként és érettségi előtt maradhatna a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi turizmus fellendítését és a megnövekedett forgalom lebonyolítását.","shortLead":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi...","id":"202029_balatonparti_arcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf8f1f7-9816-48c3-ad35-cba65ce06dfe","keywords":null,"link":"/360/202029_balatonparti_arcok","timestamp":"2020. július. 19. 08:15","title":"Letolt gatyával várják a turistarohamot a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ceremóniáról videó is készült.","shortLead":"A ceremóniáról videó is készült.","id":"20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e64c36-28db-4ebb-84db-67a3c98e4c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad56497-136d-4a08-b489-0732d2b20a65","keywords":null,"link":"/elet/20200717_ii_erzsebet_tom_moore_veteran_lovagga_utes","timestamp":"2020. július. 17. 17:41","title":"II. Erzsébet lovaggá ütötte a veteránt, aki sétálással gyűjtött milliókat a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapja a Nemzetközi Űrállomás (ISS) lakója Bob Behnken és Doug Hurley, de már nem maradnak sokáig: augusztus elején hazajönnek.","shortLead":"Két hónapja a Nemzetközi Űrállomás (ISS) lakója Bob Behnken és Doug Hurley, de már nem maradnak sokáig: augusztus...","id":"20200717_spacex_crew_dragon_urutazas_urhajo_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f64a5924-e477-4ac7-bd29-464d4622e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2edd9f-03c4-47a3-96c3-d680f4ca8ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_spacex_crew_dragon_urutazas_urhajo_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. július. 17. 20:03","title":"Augusztusban újabb fontos űrutazás lesz: visszatér a Crew Dragon két hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","shortLead":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","id":"20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c9092-7c87-44d8-aa17-01257cfc3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","timestamp":"2020. július. 19. 06:41","title":"Régi autók, amelyeknél nem a 0-100, hanem a 100-0 a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","shortLead":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","id":"20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7517bd02-64ce-460a-9262-7c54cb8a2415","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. július. 17. 13:21","title":"Magyarországon a felfrissített új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]