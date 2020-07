Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","shortLead":"A zenekar menedzsmentcége szerzői jogi panasszal élt a közösségimédia-platformnál.","id":"20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64ac0b72-a965-426e-87d8-f1c0bc93a550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a16cb-5828-4847-bd13-adfd1e53fe47","keywords":null,"link":"/elet/20200719_A_Linkin_Park_leszedette_Trump_egyik_tweetjet","timestamp":"2020. július. 19. 13:35","title":"A Linkin Park leszedette Trump egyik tweetjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Indul az új (sorozatban a harmadik) közbeszerzési eljárás a Lánchíd felújítására. A főváros csak a hidat újítja fel az alagút nélkül, amúgy az előző tervekkel megegyezően. A közbeszerzési eljárás feltételes lesz, mert a kormány papíron nem erre adott támogatást. Ráadásul így se biztos, hogy a pénz elég lesz. ","shortLead":"Indul az új (sorozatban a harmadik) közbeszerzési eljárás a Lánchíd felújítására. A főváros csak a hidat újítja fel...","id":"20200717_lanchid_uj_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67197b7-fa48-4020-a364-0992283a0aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200717_lanchid_uj_kozbeszerzes","timestamp":"2020. július. 17. 18:06","title":"Lánchíd-felújítás: van itt még néhány bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","shortLead":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","id":"20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea4f146-3b6e-408e-b01e-cde31e25b62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","timestamp":"2020. július. 18. 16:23","title":"Kanada sárga, Portugália zöld besorolást kapott Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","shortLead":"Az emberek helyett a fák és a hegyek vonzották a férfit, aki néhány napja több rendőrt is lefegyverzett, majd eltűnt.","id":"20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1fd1959-70fe-4b6f-bb35-dfbc849a7441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51915530-64fe-4c09-a0a2-f359a69e5170","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_fekete_erdo_nemetorszag_rambo","timestamp":"2020. július. 17. 21:58","title":"Vonzódik a fegyverekhez, állandóan a hegyeket járja – a rendőrség szerint ilyen ember a német Rambó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság szót is kihúzta a javaslatból.","shortLead":"Az EU jogállamisági kritériumok teljesüléséhez kötné a támogatások kifizetését, a magyar kormány még a jogállamiság...","id":"20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4659412-a311-42a9-a26f-16a9e1788d16","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Kiszivargott_Orbanek_unios_jogallamisagi_kriteriummal_kapcsolatos_javaslata","timestamp":"2020. július. 19. 09:19","title":"Kiszivárgott Orbánék uniós jogállamisági kritériummal kapcsolatos javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Elhunyt egy beteg is, hárman vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c8414c-d84f-40ab-93dd-9a33f7ff2927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a669954-95bc-4e35-8bbf-4aebb1a414a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Ujabb_22_magyarnal_mutattak_ki_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 18. 09:23","title":"Újabb 22 magyarnál mutatták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és az Interpollal is felvette a kapcsolatot.","shortLead":"110 darab, Romániából származó nehézfémekkel teli konténert találtak egy kikötőben. Malajzia a román hatóságokkal és...","id":"20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e74b48-3518-4dca-8b52-56098146c5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a30218-60a5-4876-9bb2-2b34791ba41f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_1864_tonnanyi_roman_veszelyes_hulladekot_csempesztek_Malajziaba","timestamp":"2020. július. 19. 15:30","title":"Több mint 1800 tonna román veszélyes hulladékot csempésztek Malajziába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]