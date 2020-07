Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated, érintésintegrált) OLED kijelzőket, amelyek az iPhone 13-asokba kerülhetnek.","shortLead":"A legújabb jelentések szerint az Apple már meg is rendelte a beszállítóktól azokat az új típusú (touch integrated...","id":"20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c469699f-bb9a-4af5-aaac-ffffefefd6ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_iphone_13_2020_touch_integrated_oled_panelek_apple","timestamp":"2020. július. 22. 17:03","title":"Újfajta kijelzőknek köszönhetően lehetnek egészen vékonyak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b82b89-eae7-4b99-9592-a69a0bcd3fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub úgy tudja, hogy alkalmanként 12 ezer forintot kértek a lányért.","shortLead":"Az RTL Klub úgy tudja, hogy alkalmanként 12 ezer forintot kértek a lányért.","id":"20200723_Penzert_arulhattak_13_eves_csaladtagjukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b82b89-eae7-4b99-9592-a69a0bcd3fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e749882-88a1-4fd4-9604-92f6633ff981","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Penzert_arulhattak_13_eves_csaladtagjukat","timestamp":"2020. július. 23. 19:44","title":"Pénzért árulhatták 13 éves családtagjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","shortLead":"Egy élelmes informatikus a közösségnek ajánlotta fel az Index tükördomainjét.","id":"20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6642459-63b3-4b8f-b2f1-882e85bd9d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_index_xedni_domain_webcim_dull_szabolcs","timestamp":"2020. július. 22. 17:50","title":"Index-ügy: valaki már lefoglalta a xedni.hu címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például a konkrét korrupciós botrányok és azok tanulságai.","shortLead":"Papíron szépen mutat a kormány új korrupcióellenes stratégiája, de a legbeszédesebb az, ami kimaradt belőle. Például...","id":"202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f539fc-9657-43a4-9139-e4cd0860430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b3b760-695a-4b42-a852-d1c1e228df93","keywords":null,"link":"/360/202030__korrupcioellenes_strategia__visszaeles__atlathatosag__zsebpenzugyek","timestamp":"2020. július. 24. 14:00","title":"Olyan rossz a korrupciós helyzet, hogy a kormány inkább máshogy mérné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f583292-26b2-4301-81ee-bbc0fed1d13d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy összeszerelt trambulint.","shortLead":"Egy összeszerelt trambulint.","id":"20200724_Ujabb_csodaszallitmanyt_videoztak_egy_kocsi_tetejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f583292-26b2-4301-81ee-bbc0fed1d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a311fe34-25a5-490c-befb-5d3e863b2874","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Ujabb_csodaszallitmanyt_videoztak_egy_kocsi_tetejen","timestamp":"2020. július. 24. 14:36","title":"Újabb csodaszállítmányt videóztak egy autó tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében levetette magáról a jogállami béklyókat, és saját ízlésére formálta Magyarországot. Sok fontos, s pár kevésbé jelentős, de nagyon is jellemző mutató felhasználásával készítettünk infografikát, hogy lássuk, mik a tények a sikerpropaganda mögött.","shortLead":"Az egy évtizede hivatalba lépett, azóta kétszer újraválasztott Orbán-kormány a hatékony állam megteremtése jegyében...","id":"20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534fafcd-4755-407e-a9ec-bff7c989a411","keywords":null,"link":"/360/20200722_Orban_evtizede_szamokban__allamadossagfortely_valasztasi_cselek_bevandorlok_es_mas_trukkok","timestamp":"2020. július. 22. 19:00","title":"Orbán évtizede számokban - államadósság-fortély, médiacselek, bevándorlók és más trükkök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]