[{"available":true,"c_guid":"db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","shortLead":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","id":"20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f184f46-f492-4fd6-92c2-a5e88a7ffd73","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 27. 16:28","title":"A borászatra is rányomja a bélyegét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","shortLead":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","id":"20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5908855c-b7cc-490c-b562-97c478124a7d","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","timestamp":"2020. július. 27. 20:59","title":"Negyedszerre is megműtötték Alex Zanardit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú megerősített üvegét.","shortLead":"Az eddigi legerősebb kijelzővédelmet jelentette be a Corning, a Gorilla Glass Victust, az okostelefonok új típusú...","id":"20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=345f6555-6b71-4a0f-95c0-9e3eca77df40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364d6fbe-ffba-40df-b035-6c93fc85a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_corning_gorilla_glass_victus_kepernyo_vedelem_leeses_es_karcolodas_ellen","timestamp":"2020. július. 27. 09:03","title":"Nem törik, nem karcolódik a telefon – ígéri az új Gorilla Glass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","shortLead":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","id":"20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7967839-8a10-4721-b9a4-874e3cf4df11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","timestamp":"2020. július. 26. 20:15","title":"Mi a titkuk az elégedett embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b77fc-cfe0-4534-b3e3-df56d861d16c","keywords":null,"link":"/360/20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","timestamp":"2020. július. 27. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámra figyelmeztet, Lázár János ma elnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetőséget kínál arra a Samsung, hogy az amerikai felhasználók a lehető leghamarabb elérhessék az új Galaxy Note20-család valamelyik tagját: már a bejelentés előtt le lehet foglalni a készüléket.","shortLead":"Lehetőséget kínál arra a Samsung, hogy az amerikai felhasználók a lehető leghamarabb elérhessék az új Galaxy...","id":"20200727_samsung_galaxy_note20_lefoglalas_vasarlas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07351428-115f-437b-8eb0-aef6de87e14f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_samsung_galaxy_note20_lefoglalas_vasarlas_elott","timestamp":"2020. július. 27. 13:03","title":"A Samsung ötlete: aki már a bejelentés előtt kéri az új telefont, az olcsóbban kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene hordania. ","shortLead":"Szilvásy György elnök szerint a magyar miniszterelnöknek ügyelnie kellene a \"látképre\", és kisebb öltönyt kellene...","id":"20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97ffe5-33e1-43b5-9535-ee619f3aa2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Orban_Viktor_Asszony_gond__Honfoglalas_2000_Egyesulet","timestamp":"2020. július. 28. 12:31","title":"Az év közleményét adta ki a Honfoglalás 2000 Egyesület – fogyókúrára fognák Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]