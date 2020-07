A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Már most érezhető a csökkenés az alma, a cseresznye és az áfonya terményhozamában a méhek és más beporzók állományának visszaesése miatt – figyelmeztet a Rutgers Egyetem kutatóinak legújabb tanulmánya, amelyet a Science Daily szemlézett.

A világ legtöbb terménye a mézelő- és a vadméhekre támaszkodik, ha beporzásról van szó.

Számtalan növény függ a beporzástól. Annál jobb a terményhozamuk, minél több beporzó száll rájuk, amelyek mikrotápanyagokat is szállítanak a növényeknek – magyarázta Rachael Winfree, a kutatás egyik résztvevője. Ez azonban a méhpopuláció rohamos csökkenésével nem valósul meg, és a tudósok arra is felhívták a figyelmet, hogy emiatt akár az élelmezésbiztonság is veszélybe kerülhet.

Az Amerikai Egyesült Államok és Kanada (Brit Kolumbia) 131 farmján vizsgálták meg a tudósok az alma-, az áfonya-, a cseresznye-, a mandula-, a sütőtök- és a görögdinnyetermést a méhek beporzásának függvényében. Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már egyértelműen kimutatható, hogy csökken a terményhozam a beporzók számának mérséklődésével.

A számítások szerint az Egyesült Államok élelmiszertermelésében évente 50 ezermilliárd dollárt jelent azoknak a terményeknek az értéke, amelyek a méhek beporzásától függnek.