[{"available":true,"c_guid":"93ee8706-55bf-4dd6-83f8-3f2bac6e513e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Marian Cozma meggyilkolása ügyében elítélt férfit azzal vádolják, hogy prostitúcióra kényszerített egy nőt.","shortLead":"A korábban Marian Cozma meggyilkolása ügyében elítélt férfit azzal vádolják, hogy prostitúcióra kényszerített egy nőt.","id":"20200729_sz_ivan_fegyhaz_prostitucio_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ee8706-55bf-4dd6-83f8-3f2bac6e513e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a93d44d-495b-4600-89f6-5984d57ed5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_sz_ivan_fegyhaz_prostitucio_borton","timestamp":"2020. július. 29. 16:42","title":"Emberkereskedelem miatt 8 év fegyházat kérnek a Marian Cozma meggyilkolásáért elítélt Sz. Ivánra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói, az már nem ér el majd annyi embert, mint az eredeti portál. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói...","id":"20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfecbfe-18ea-42ad-a6a7-6ef7653489be","keywords":null,"link":"/360/20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","timestamp":"2020. július. 29. 15:00","title":"Ónody Gomperz: Dalolva, lángsírba ment indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","shortLead":"Kis családi furgonnal bővíti kínálatát a stuttgarti cég.","id":"20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e09d39-f6c7-4291-a72f-f680b310adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d2792b-f115-4865-ab1e-098b1adfa119","keywords":null,"link":"/cegauto/20200728_Uj_Mercedes_Tosztaly","timestamp":"2020. július. 29. 04:24","title":"Jön egy új típus a Mercedestől, a T-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról szóló összeesküvés-elméletekkel és a gyógyításra vonatkozó téves információkkal. Ez volt az az anyag, ami miatt még Donald Trump fiát is letiltotta a Twitter.","shortLead":"Az amerikai szélsőjobboldali Breitbart News egy olyan videót tett közzé a Facebookon, ami tele volt a koronavírusról...","id":"20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97cb162-d57d-405d-bcf4-4597b4132588","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_facebook_koronavirus_osszeeskuves_elmelet_alhir_video","timestamp":"2020. július. 29. 09:03","title":"Olyan sokáig tartott egy kamu videó törlése, hogy már a Facebook is vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos fehér háttér helyett feketére vált a képernyő alapszíne. A számítógép energiafogyasztására és az olvasó szemére is jó hatással van. És mostantól a hvg.hu-n is elérhető.","shortLead":"Éjszakai mód, dark mode, sötét háttér. Sok néven sokan ismerik és szeretik azt a megjelenítést, amelynél a szokásos...","id":"20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29d22276-ce26-4ae5-9acf-4eba9fedbc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d753ec-9a4b-41fd-983c-44c5b69d3723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_hvg_ejjeli_olvasasi_mod_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Az éjjel tényleg nem érhet véget – új kapcsoló, éjjeli olvasási mód került a hvg.hu-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","shortLead":"Hőségre és zivatarokra figyelmeztetnek, kedden még csak az ország nyugati részén, szerdán már sokkal több helyen.","id":"20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6111a23-2159-41ba-8027-eb52239edd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6990ef-0925-4c89-8abd-977ec1894174","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_hoseg_vihar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. július. 28. 12:41","title":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]