[{"available":true,"c_guid":"dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül sor az augusztusra második felére átütemezett fesztiválokra és több nagyobb koncertre sem. A most meghozott döntés ilyenformán még nehezebb helyzetbe sodorhatja az eddig is több sebből vérző hazai zenei- és rendezvényipart.\r

","shortLead":"Megszületett a döntés: a kormány augusztus 15-e után sem engedélyez 500 fősnél nagyobb rendezvényeket. Így nem kerül...","id":"20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec15df-ba5c-4f8d-a23a-a6f6ccda8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e338ffa4-16af-440b-811f-48a115f00652","keywords":null,"link":"/360/20200730_Nem_lesznek_fesztivalok_folytatodik_a_magyar_zeneipar_vesszofutasa","timestamp":"2020. július. 30. 11:30","title":"Nem lesznek fesztiválok, folytatódik a magyar zeneipar vesszőfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd az uniós országokba a gyógyszerből.","shortLead":"A szerdán nyilvánosságra hozott uniós megállapodás szerint a következő hetekben, hónapokban folyamatosan érkezik majd...","id":"20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95fac67-0dbe-49d3-9b9e-fab092f2183e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200729_koronavirus_remdesivir_europai_unios_szerzodes","timestamp":"2020. július. 29. 15:33","title":"Aláírták az EU-s remdesivir-szerződést: 30 ezer koronavírus elleni gyógyszert veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási kapacitással bírna. A világ legerősebb ilyen gépe jelenleg 400 petafloppal működik.","shortLead":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási...","id":"20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aa1253-a33c-41c5-80d1-255afd92be6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2020. július. 30. 12:03","title":"700 petaflopos szuperszámítógépet épít az USA, de Magyarország is rákapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","shortLead":"A világ országai közül messze az Egyesült Államokban haltak bele a legtöbben a COVID-19 betegség szövődményeibe.","id":"20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cffd2e53-99cc-4550-a673-8b3198d436e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbe507-cfc3-4667-bd41-37967fb3c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20200730_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 05:27","title":"150 ezernél is több áldozata van a járványnak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","shortLead":"Hosszú lejáratú keretszerződést írt alá a Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő Kft.","id":"20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40777b2-48c6-4736-8a44-e849616adf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83870aad-5fd6-40ab-8cda-5169948311c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200730_Nemzetkozi_Beruhazasi_Bank_hitel_luxusszallo_Szantod_Appeninn","timestamp":"2020. július. 30. 20:31","title":"A Nemzetközi Beruházási Bank milliárdos hiteléből épül luxusszálló Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az androidos felhasználók örülhettek az ingyenesen használható, a telefonról biztonsági mentést készítő szolgáltatásnak, hamarosan azonban az iPhone-osok is megkapják ezt.","shortLead":"Eddig csak az androidos felhasználók örülhettek az ingyenesen használható, a telefonról biztonsági mentést készítő...","id":"20200730_iphone_biztonsagi_mentes_google_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5f4cc6-92b9-48ed-bb99-da2c1aadfd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_iphone_biztonsagi_mentes_google_one","timestamp":"2020. július. 30. 13:43","title":"Újdonság az iPhone-okon: készítsen biztonsági mentést a Google-fiókjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","shortLead":"Újabb tesztre küldik a mexikói Forma–1-es versenyzőt.","id":"20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a94c220f-dbac-4f50-90e1-54940bd71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c04413-dea0-419b-a766-5ab52e347e0c","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Bizonytalan_Sergio_Perez_koronavirus_teszt_f1","timestamp":"2020. július. 30. 18:23","title":"Bizonytalan lett Sergio Pérez koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium vizsgálja a lehetőségeket.","shortLead":"Az iskola igazgatója a kerület parlamenti képviselőjéhez fordult segítségért, ő pedig Kásler Miklóshoz. A minisztérium...","id":"20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6223074f-fafe-4f37-b9a7-4fc8370f0df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df614c-187f-436a-a1e5-0c3093732075","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_zuglo_gimnazium_akadalymentesites","timestamp":"2020. július. 29. 13:49","title":"Visszatérne iskolájába egy kerekesszékbe kényszerült diák, de a tankerület nem ad pénzt akadálymentesítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]