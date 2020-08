Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban nem történt bűncselekmény.\r

","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az Iron Corporation valóban szerződés nélkül használta a vizes komplexumot, a hatóság szerint azonban...","id":"20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6611e1e-c87e-4f68-bae7-ac948aad30c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e245edf8-3577-439b-b5b9-e96a78f4f2ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_iron_corporation_hosszu_katinka_shane_tusup_uszasoktatas_duna_arena_bp2017","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:46","title":"Már nem nyomoz a rendőrség Hosszú Katinkáék cége és a Duna Aréna ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává előlépő TikTok ihletett. A Reels végre széles körben is elérhetővé vált – az időzítés aligha véletlen.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává...","id":"20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd664de5-21f2-4a8f-af4d-76abcf53335d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:03","title":"Bemutatta az Instagram a lemásolt TikTokot, itt a Reels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","shortLead":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","id":"20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea7a78-cf90-4c48-80ae-2a9556aa4c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:12","title":"Videó: Ijesztő, ahogyan autó alá csúszik a motoros, de viszonylag olcsón megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint összesen 4,4 millió forintba került.","shortLead":"Négy óvónővel és két tanítónővel kötött szerződést a Miniszterelnökség gyerekfelügyeletre. Ez a Népszava szerint...","id":"20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bed0d4-644c-49e4-8989-98d6965f25ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ad8e14-0464-43ae-886b-982da062b094","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_miniszterelnokseg_gyermekfelugyelet_ovono","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:51","title":"A Miniszterelnökség a karantén alatt 4,4 millió forintért szervezett gyerekfelügyeletet a dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdb7eea-0eea-450d-a696-71d7b5d35404","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_eso_figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. augusztus. 04. 05:12","title":"Rengeteg esőre, viharokra figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A ma vásárlója egyre inkább eltávolodik a tömegfogyasztástól, sokkal tudatosabban és felelősebben választ.

","shortLead":"A ma vásárlója egyre inkább eltávolodik a tömegfogyasztástól, sokkal tudatosabban és felelősebben választ.

","id":"20200804_koronavirus_fogyasztasi_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8119fc-9858-4a21-b158-430b8cab5b21","keywords":null,"link":"/zhvg/20200804_koronavirus_fogyasztasi_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:13","title":"Kevesebb hús, magasabb minőség: a koronavírus a fogyasztási szokásainkat is befolyásolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","shortLead":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","id":"20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00b0f4d-114f-47df-935c-1d44488491f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:57","title":"Belügyminisztérium: Az egyetemek rendezhetnek gólyatáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új kuratóriumának tagjaira. Mint korábban írták: nem fogadják el a Vidnyánszky Attila vezette testületet.","shortLead":"Tiltakozó megmozdulásokat lengettek be a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói válaszul az intézmény új...","id":"20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d004a6c-8cac-4e05-b677-b9cb43beac60","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Megmozdulasokat_igernek_a_Szinmuveszetis_hallgatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:58","title":"Megmozdulásokat ígérnek a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]