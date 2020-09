Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik V) vakcina első tétele – közölte az orosz egészségügyi minisztérium keddre virradóra. A védőoltást eddig mindössze pár tucat önkéntesen tesztelték.","shortLead":"Elérhetővé vált az orosz lakosság számára is az új koronavírus-fertőzés megelőzését szolgáló Gam-Kovid-Vak (Szputnyik...","id":"20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f0633-d4c3-4abb-878b-7ad73910d4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_orosz_vakcina_forgalomba_hozatal","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:03","title":"Forgalomba került a koronavírus elleni orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","shortLead":"A Vörösmarty társulatának egyik tagja koronavírusos, lehet, hogy a szeptemberi műsor összes előadását elhalasztják.","id":"20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4354b75-c633-41e5-a3d7-033a49f16324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893a57d7-f45d-4111-b8f0-27b07fe5cbed","keywords":null,"link":"/kultura/20200908_koronavirusteszt_vorosmarty_szinhaz_evadnyito_az_ember_tragediaja_20","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:37","title":"Koronavírusos színész miatt marad el a Vörösmarty Színházban az ősbemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","shortLead":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","id":"20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fde72-fb8e-451b-817e-a27ddbcbabeb","keywords":null,"link":"/sport/20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:28","title":"Újra galaktikus csapatot építenek Madridban nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be őket.","shortLead":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be...","id":"20200909_winamp_skin_museum_kinezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675062a2-7967-4c21-9d17-a831883dc2f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_winamp_skin_museum_kinezet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:03","title":"Ha mond valamit a Winamp neve, nézze meg ezt a 65 ezer darabos gyűjteményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most csak vizuális premiert tartottak, a részleteket a hónap végén árulják el az újdonságokról. ","shortLead":"A romániai márka egyszerre mutatta be azonos platformra épülő modellkínálatának harmadik generációját. Ugyanakkor most...","id":"20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc614b3d-54be-46f9-b5e4-ca03b234cbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3bce9-5434-48c2-805c-d5b9d4366848","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Dacia_bemutatta_a_Logan_Sandero_es_Sandero_Stepway","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:21","title":"Három premiert tartott a Dacia: itt az új Logan, Sandero és Sandero Stepway","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9839ced-ecc7-4606-8722-4086371aa104","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta népszerűbbek az egyéni utazást lehetővé tevő megoldások. A jövőbe tekintve a legtöbben a környezetvédelmi szempontokat helyezik előtérbe.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta népszerűbbek az egyéni utazást lehetővé tevő megoldások. A jövőbe tekintve...","id":"20200908_A_jarvany_nagy_vesztese_a_tomegkozlekedes_foljott_a_bicikli_es_az_auto_egy_felmeres_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9839ced-ecc7-4606-8722-4086371aa104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409069b3-8770-40b9-b14f-11d74d0d0d31","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_A_jarvany_nagy_vesztese_a_tomegkozlekedes_foljott_a_bicikli_es_az_auto_egy_felmeres_szerint","timestamp":"2020. szeptember. 08. 16:45","title":"A járvány nagy vesztese a tömegközlekedés, feljött a bicikli és az autó egy felmérés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket a dél-koreai gyártó újdonsága, mely a több fronton is tetten érhető spórolás ellenére is igencsak magas áron kelleti magát.","shortLead":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket...","id":"20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb61017-8616-4adc-b31f-f7165f250638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Ez a telefon egy tekintetmágnes: teszten a Samsung hajlékony csúcsmobilja, a Z Fold2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]