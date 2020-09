Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek történetében, a visszaesés mértékét ugyanakkor eltérően mérték. Egy biztos: még mindig a Samsung harapja ki a legnagyobb szeletet a piaci tortából.","shortLead":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek...","id":"20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc774e9-d2d5-41ca-a791-2f45d12405a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:03","title":"Bezuhant az okostelefonok piaca, a Samsung és az Apple tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma még csak figyelmeztetik azt, aki nem tartja be az előírást, pár nap múlva viszont leszállítják a járatról.","shortLead":"Ma még csak figyelmeztetik azt, aki nem tartja be az előírást, pár nap múlva viszont leszállítják a járatról.","id":"20200909_mav_volanbusz_arcmaszk_szigoritas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43106725-41bd-421e-9ec5-ff375f7cbcdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_mav_volanbusz_arcmaszk_szigoritas_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:06","title":"Szigorít a MÁV és a Volánbusz is, szeptember 15-től leszállítják a maszk nélkül utazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","shortLead":"Nagyobb a kereslet a házakra, mint a lakásokra.","id":"20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9142e3d-52b6-4596-8650-af95f3bb97a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_A_koronavirus_atbillentette_az_ingatlanpiacot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:45","title":"A koronavírus átbillentette az ingatlanpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb multicégekhez köthető szén-dioxid-kibocsátás felér egy nagy ország egész iparágáéval. ","shortLead":"A legnagyobb multicégekhez köthető szén-dioxid-kibocsátás felér egy nagy ország egész iparágáéval. ","id":"20200908_A_multicegek_ellatasi_lancai_felelosek_a_kibocsatasok_otodeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0878af5f-4602-4d2b-896f-662316dda8de","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_A_multicegek_ellatasi_lancai_felelosek_a_kibocsatasok_otodeert","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:01","title":"A multicégek ellátási láncai felelősek a kibocsátások ötödéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","shortLead":"Az ügyészség a vádlott felmentését,és kényszergyógykezelése elrendelését kérte.","id":"20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8e7493-8188-4a98-82e5-ff6f878179b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_mako_vademeles_bantalmazas_anyagyilkossag","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:57","title":"Vádat emeltek egy makói férfi ellen, aki halálra verte az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem legálisak. Ahogy a cégvezetők tömegei kénytelenek voltak az elmúlt fél évben újragondolni az üzleti terveiket, ugyanúgy kényszerült újratervezésre a szervezett bűnözés is. Ráadásul sokakkal ellentétben ők még csak kormányzati mentőövet sem kérhetnek, legalábbis a világ szerencsésebb pontjain.","shortLead":"Alig van iparág, amelyet ne ütött volna meg a koronavírus – és ez akkor is igaz, ha olyanokról van szó, amelyek nem...","id":"20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13638ac-66fc-44e2-b28d-cd11ecdc85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0dd1c0-849f-4e92-a577-fca12584098f","keywords":null,"link":"/kkv/20200909_koronavirus_maffia_szervezett_bunozes_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:00","title":"Így írta át a koronavírus a maffia üzleti terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","shortLead":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","id":"20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc9e24d-7199-4629-bae6-14fb7149d9ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:29","title":"Jakuzzira költöttek a luxusút helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]