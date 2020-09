Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy urológus kapta el a fertőzést, az ellátás folytatódik.","shortLead":"Egy urológus kapta el a fertőzést, az ellátás folytatódik.","id":"20200910_koronavirus_szabolcs_szatmar_bereg_megyei_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5f4ef-23ba-4055-9ba3-60afb24fddb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_szabolcs_szatmar_bereg_megyei_korhazban","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:04","title":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházban is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt ígérte a kormány, hogy a sürgősségi ellátásokra nem fog vonatkozni a tb-t nem fizetők helyzetét szigorító törvény, aztán kiadtak egy rendeletet, amely szerint mégis.","shortLead":"Azt ígérte a kormány, hogy a sürgősségi ellátásokra nem fog vonatkozni a tb-t nem fizetők helyzetét szigorító törvény...","id":"20200910_surgossegi_ellatas_tb_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1456c097-df8a-4710-8cd4-bdfd5ebe8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_surgossegi_ellatas_tb_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 10. 06:23","title":"A sürgősségi ellátást is kiszámlázzák annak, aki fél évig nem fizetett tb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések száma már e hét végére meghaladhatja a tavaszit. Közben az Emmi közlése ellenére ismét a védőeszközök hiányára panaszkodnak számos egészségügyi intézményben.","shortLead":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések...","id":"202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e10ff20-2ba0-4873-9ea2-2d4942d66b4a","keywords":null,"link":"/360/202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:00","title":"Fogytán a vésztartalék: több kórházban már most nincs elég védőeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása, autonómiájának megszüntetése ellen tiltakozó hallgatói mellett Péterfy Bori és zenekara, mire sokan nekik támadtak. Azt mondja, mostanra hozzászoktak a trolltámadásokhoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása...","id":"20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bd6fe-7424-45ac-8460-6ecddaaebecd","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:28","title":"Péterfy Bori: „Most épp libernyák kurva a nevünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e24bcd-1a5d-47ae-8fc7-cc704a67caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolások jó célért küzdenek, a színésznő pedig támogatni szerette volna az akciójukat. ","shortLead":"Az iskolások jó célért küzdenek, a színésznő pedig támogatni szerette volna az akciójukat. ","id":"20200911_Angelina_Jolie_adomany_limonades_stand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e24bcd-1a5d-47ae-8fc7-cc704a67caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b4c0d-0cac-484d-b23e-db320d6feb3a","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Angelina_Jolie_adomany_limonades_stand","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:02","title":"Angelina Jolie pénzt küldött két limonádés standot üzemeltető kisfiúnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","shortLead":"Elnézést kér, nem zsidózni akart, szeretne párbeszédet, de ehhez őt el kell fogadni.","id":"20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84836e3d-c755-47d7-9c90-9dd87a3c0fec","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Vidnyanszky_Az_SZFE_nem_vizsgaztatott_Trianonbol","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:08","title":"Vidnyánszky: Miért nem vizsgáztatott az SZFE Trianonból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid leállást követően, a közreműködőkre kiterjedő COVID-szűrés és a Barátok közt épületének fertőtlenítése után péntektől ismét forognak a kamerák a sorozat stúdiójában.\r

\r

","shortLead":"Rövid leállást követően, a közreműködőkre kiterjedő COVID-szűrés és a Barátok közt épületének fertőtlenítése után...","id":"20200911_Ujraindul_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9670d8bd-076e-4468-9038-adcf26dde156","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Ujraindul_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:37","title":"Kiadós fertőtlenítés után újraindul a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]