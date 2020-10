Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","shortLead":"Oroszországon kívül is megkezdik az első késznek mondott koronavírus-oltás, a Szputnyik-V tesztjeit.","id":"20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f15651-a581-4014-9989-29faa2db1dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_szputnyik_v_oltas_vakcina_koronavirus_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. október. 01. 16:28","title":"Újabb 100 önkéntes kapja meg az oltást, ami állítólag Putyin lányát is védi a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273112a1-cd1d-4eb7-90f6-5e84ecafc5bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók bérét januártól 15 százalékkal megemelnék, és változatlan maradna a munkarendjük is. 