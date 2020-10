Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","shortLead":"A versenyző maga jelentette be, hogy pozitív lett a PCR-tesztje.","id":"20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60ab4db-70ad-4ecb-a1f3-45587223b387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b401e3-0a4a-46ad-961d-7ea81aa2015f","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Valentino_Rossi_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 19:40","title":"Valentino Rossi koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag az, hogy kiszűrjék a zaklató és másokat bántó játékosokat.","shortLead":"Egy PlayStation 4-re érkezett frissítésből derült ki, hangrögzítős funkció is lesz a PlayStation 5-ben. A cél állítólag...","id":"20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75400040-ecfd-4315-8d73-617c58a645b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_sony_playstation_4_ps4_playstation_5_ps5_beszelgetes_rogzitese","timestamp":"2020. október. 16. 20:03","title":"Rögzíthetik a beszélgetéseket a PlayStation 5 játékosai, a Sony szerint erre szükség van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek felvételét digitálisan felújított formában teszi közzé a vállalat. A gólokat ki is színezték.","shortLead":"Nemcsak egy sportesemény, hanem a magyar nemzeti identitás része a Telekom szerint az angol–magyar meccs, amelynek...","id":"20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01de8016-64b5-4088-b34d-c00a98892957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfbeb19-5809-4d26-98b3-6b87f890a2aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_foci_magyar_valogatott_6_3_meccs_digitalisan_felujitott_video_telekom_tv2","timestamp":"2020. október. 16. 11:12","title":"A Telekom digitálisan felújította a magyar válogatott legendás 6:3-as meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4608a25-992a-4d58-bb4f-335b5adc463f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év után lehet hamarosan újra metróval utazni a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között is. Az akadálymentesítés folytatódik, a mentesítő buszjáratok megmaradnak, és hamarosan kezdődhet a középső szakasz felújítása.","shortLead":"Másfél év után lehet hamarosan újra metróval utazni a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között is. Az akadálymentesítés...","id":"20201015_metro_felujitas_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4608a25-992a-4d58-bb4f-335b5adc463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a142c-fab8-4e6e-813a-209d568e8ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_metro_felujitas_budapest","timestamp":"2020. október. 15. 17:41","title":"Így néznek ki a felújított metróállomások, amelyeket egy hét múlva adnak át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz, hogy a járvány veszítsen erejéből – vetették fel stockholmi és nottinghami matematikusok. ","shortLead":"Túlzottan egyszerű a nyájimmunitást számító modell, jóval kevesebb ember megfertőződése is elegendő ahhoz...","id":"202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68deb735-498f-4963-b51f-50566937ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75421149-98b3-438a-a7ce-e44a1a2a4475","keywords":null,"link":"/360/202042_fals_nyajimmunitasszamitas_eltolt_kuszob","timestamp":"2020. október. 16. 16:00","title":"Talán kevesebb koronavírus-fertőzött is elég, hogy kialakuljon a nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","shortLead":"Minden napra jósolnak esőt a hétvégére, ráadásul a szél is feltámadhat.","id":"20201015_hetvege_idojaras_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a92b4f3-0094-4993-87c3-4ba16ab4fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126a995-70a6-421a-b8f3-948c06333f7f","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_hetvege_idojaras_eso","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Ha arra várt, hogy hétvégén jön a felmelegedés, van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","shortLead":"Egy Jaguárral ütközött egy osztrák rendőrautó, a járőrkocsit vezető rendőr börtönbüntetést kapott.\r

","id":"20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf665026-12c7-4567-a652-50f51a80b884","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_szirena_rendorauto_becs_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 10:50","title":"Szirénázó rendőrautóval okozott halálos balesetet egy osztrák rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","shortLead":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","id":"20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfae17aa-3801-424f-aa8e-2ffbe408bc82","keywords":null,"link":"/elet/20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","timestamp":"2020. október. 16. 05:06","title":"A mélykúti júdásfa lett idén az Év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]