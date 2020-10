Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4569e519-d49e-43a7-9774-85facb94a65e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek egészségnek örvendő négykerekű egyenesen a 80-as évekbe, a B-csoportos raliautók korába repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a remek egészségnek örvendő négykerekű egyenesen a 80-as évekbe, a B-csoportos raliautók korába repít vissza...","id":"20201025_elado_walter_rohrl_ikonikus_martini_festesu_lanciaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4569e519-d49e-43a7-9774-85facb94a65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33852eda-43a2-41eb-a55a-01407c194a18","keywords":null,"link":"/cegauto/20201025_elado_walter_rohrl_ikonikus_martini_festesu_lanciaja","timestamp":"2020. október. 25. 06:41","title":"Eladó Walter Röhrl ikonikus Martini festésű Lanciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671afe17-8314-452b-8fb7-a989e81a440f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bélyeget egyfajta mementóként adja ki az osztrák posta.","shortLead":"A bélyeget egyfajta mementóként adja ki az osztrák posta.","id":"20201023_vecepapir_belyeg_posta_ausztria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671afe17-8314-452b-8fb7-a989e81a440f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461188b9-ea3e-4c64-9bf9-20bae6d66494","keywords":null,"link":"/elet/20201023_vecepapir_belyeg_posta_ausztria","timestamp":"2020. október. 23. 21:58","title":"Jön a vécépapírból készült koronavírus-bélyeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e491fb1-660b-4661-870b-29f04e33fe9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb alagutat fedeztek fel a rendőrök a magyar-szerb határon.","shortLead":"Újabb alagutat fedeztek fel a rendőrök a magyar-szerb határon.","id":"20201023_alagut_asotthalom_magyar_szerb_hatar_menekultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e491fb1-660b-4661-870b-29f04e33fe9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7164e86b-e769-471e-888f-62fc0014ab9c","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_alagut_asotthalom_magyar_szerb_hatar_menekultek","timestamp":"2020. október. 23. 21:50","title":"25 méter hosszú alagutat találtak a rendőrök Ásotthalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","shortLead":"Egy biciklis futár fejkamerája vette fel a balesetet.","id":"20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=929f665c-96c4-402d-b23e-03dccf53f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4b9643-9ca0-453f-8bfb-cfbc433668e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201024_baleset_rendor_ferenciek_tere","timestamp":"2020. október. 24. 12:33","title":"Videó: Rendőrautóba csapódott egy Toyota a Ferenciek terénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oversight Board nevű testület májusban alakult, mostantól viszont dolgozik is. 