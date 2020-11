Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","shortLead":"Hajdu János szerint az osztrákok mintaszerűen jártak el a bécsi merénylet utáni órákban.","id":"20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70901e0b-23d1-41ae-9bb0-3256f26ac0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f589951-98bf-4242-824e-b4233862ab36","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_hajdu_janos_tek_becsi_merenylet_magyarorszag_nincs_veszelyben","timestamp":"2020. november. 05. 07:46","title":"A bécsi merénylet után sem félti Magyarországot a TEK főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","shortLead":"A szakértőket is meglepte, hogy mennyivel kisebb lett a radioaktív sugárzás az atomerőmű-szerencsétlenség környékén. ","id":"202045_fukusima_tisztul_mosohatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10192d43-b3d4-4219-81e1-5d5302c0ba4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc61a6ee-6c0c-40f6-a8cd-d3371e085c11","keywords":null,"link":"/360/202045_fukusima_tisztul_mosohatas","timestamp":"2020. november. 06. 12:00","title":"Jobbra fordult a helyzet Fukusimában, a vártnál gyorsabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák a büntetését.","shortLead":"Mindent beismert a kampánypénz elcsalásával vádolt nő a bíróságon, de azért fellebbezett, hogy közmunkára változtassák...","id":"20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55804d3-be0a-4d66-98e9-b7f5fcaca65f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_kamupart_kampanytamogatas_birosag","timestamp":"2020. november. 05. 17:10","title":"Hatvan napra ítélték egy kamupárt jelöltjét, mert egy rokonának utalta át az állami kampánytámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba az ujjlenyomat-olvasót, ám a jelek szerint egy olyan megoldással, amit eddig egyetlen androidos gyártótól sem láthattunk.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, hogy az Apple a kijelző alatt hozná vissza az iPhone-okba...","id":"20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a89be1-098c-4165-9f6a-82b52bd10591","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_apple_iphone_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. november. 04. 16:17","title":"Eddig nem látott megoldással hozná vissza az iPhone-okba a Touch ID-t az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","shortLead":"Az aprólékosan kidolgozott Ghostbusters Ecto-1 hossza megközelíti a fél métert. ","id":"20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af83813-bb15-4d53-bca9-5dd64a522b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ffbe0a-a69a-4fb0-bd04-62fccbd07d14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201106_lego_haladoknak_itt_a_2352_darabos_szellemirtok_jargany","timestamp":"2020. november. 06. 07:59","title":"Lego haladóknak: itt a 2352 darabos Szellemirtók járgány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","shortLead":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","id":"20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b441a5-2afb-4b61-bc7f-0c7ed3c708f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","timestamp":"2020. november. 04. 17:02","title":"Donald Trump már kiakadt: gyanúsak neki a levélszavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","shortLead":"Választási csalást kiált az amerikai elnök, bizonyíték nélkül.","id":"20201106_trump_beszed_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f49fb9b-e548-4033-87c1-fc39c7641256","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_trump_beszed_csalas","timestamp":"2020. november. 06. 07:14","title":"Olyan beszédet tartott Trump a választási csalásról, hogy több tévé inkább elkapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","shortLead":"A jegyeket pedig visszaváltják. ","id":"20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d22166b-8173-48d3-ba55-7e5eb836bd45","keywords":null,"link":"/elet/20201105_Az_Orkeny_Szinhaz_matol_nem_fogad_nezoket_helyette_streameli_az_eloadasokat","timestamp":"2020. november. 05. 14:59","title":"Az Örkény Színház mától nem fogad nézőket, helyette streameli az előadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]