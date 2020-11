A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A Magyar Madártani Egyesület (MME) közleményben ad tanácsokat, hogy a téli időszakban hogyan etessük azt a körülbelül ötven madárfajt, akik látogatják az etetőket.

Az egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy az énekes madaraknak adható téli madáreleségek négy nagy csoportba sorolhatók:

napraforgó (ez az eleség már önmagában is elég),

alma (gallycsonkokra szúrva és földre szórva),

bogyók (vadszőlő, borostyán, tűztövis, nyugati ostorfa, fagyal), és

állati zsiradék (háj, faggyú, főzéssel sótlanított szalonna, cinkegolyó).

Az MME arra is felhívta a figyelmet, hogy az is fontos, hogy a madaraknak ivó- és fürdővizet is helyezzünk ki, a befagyott itatókban pedig naponta cseréljük a vizet.

Az énekesmadarak téli etetésével szemben a vízi madaraknál sokkal óvatosabbnak kell lenni, őket megbetegíti, ha kenyérrel etetjük őket, és az etetés kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen vonulási viselkedést, ami miatt tömegesen jégbe is fagyhatnak. Vagyis az énekes madaraknál bevált ajánlott szokások tömegesen sodorják veszélybe, betegítik meg és pusztítják el a vízi madarakat. A természetvédők arra is figyelmeztettek, hogy az etetés növeli a zsúfoltságot, a madarak közötti agressziót, az ebből eredő sérülésveszélyt és a fertőző betegségek terjedését is.

Az énekesmadár-etetési időszak egyébként az őszi első fagyoktól azok tavaszi megszűnéséig tart. Az etetők madárforgalma elsősorban a tél keménységétől, ezen belül is főleg a hótakaró vastagságától és tartósságától függ. Enyhe teleken az etetőket látogató madarak faj- és egyedszáma gyakran csak fele, harmada a megszokottnak.