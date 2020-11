Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne, ha a kormányzat a plázák bezárásáról is döntene.","shortLead":"A toxikológus, mentőorvos szerint felelőtlen az az ígéret, amely szerint „mindenkit meggyógyítanak”. Szerinte jó lenne...","id":"20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b65b6b-a191-47e3-968d-8531fcac87f9","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Zacher_Felejtsuk_el_ezt_az_idei_karacsonyt","timestamp":"2020. november. 25. 13:56","title":"Zacher: Felejtsük el ezt az idei karácsonyt, hogy jövőre legyen karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát láthatnak az érdeklődők az amerikai filmakadémia áprilisban nyíló múzeumában.","shortLead":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát...","id":"20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625638d0-3b6d-4431-8a5f-1f58c473a677","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","timestamp":"2020. november. 24. 12:05","title":"Így emelték be Spielberg hatalmas cápáját az Oscar-múzeumba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f31f84-d17e-4978-adef-6dce0dc1fc93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ünnepek előtt várhatóan nagyobb lesz a közúti forgalom, ezért visszaállítják a hétvégi kamionstopot.","shortLead":"Az ünnepek előtt várhatóan nagyobb lesz a közúti forgalom, ezért visszaállítják a hétvégi kamionstopot.","id":"20201124_Jon_a_Jezuska_a_kamionok_vasarnap_nem_mehetnek_az_utakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f31f84-d17e-4978-adef-6dce0dc1fc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3433a2f4-23ee-4746-9985-84688b903827","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jon_a_Jezuska_a_kamionok_vasarnap_nem_mehetnek_az_utakra","timestamp":"2020. november. 24. 11:53","title":"Az adventi forgalom miatt nem mehetnek vasárnap az utakra a kamionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","shortLead":"A négytonnás fenyőt már fel is állították az Országháznál.","id":"20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3433e95-843c-449d-beac-b46f66d4e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c62249f-ce28-45a7-9b47-77da8ac381a3","keywords":null,"link":"/elet/20201124_parlament_fenyo_fenyofa_orszag_fenyoje_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 24. 11:18","title":"Egy székesfehérvári családtól érkezett az ország fenyője a Parlamenthez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","shortLead":"Az első sorozatgyártású villanymotoros Mustanggal közel 500 kilométert is meg lehet tenni egy töltéssel.","id":"20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62afdb15-a50e-481d-b13c-f555891ba958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f20f76-0d78-4ca4-8045-4f818a8beab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_feny_derult_az_elektromos_ford_mustang_mache_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 25. 11:21","title":"Kiderült az elektromos Ford Mustang Mach-E valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem a \"megfelelő\" platformon rögzítik vendégeik adatait. Érdekükben már az iparkamara is megkereste az adatszolgáltatási központot felügyelő Magyar Turisztikai Ügynökséget.","shortLead":"A kisebb magánszállásadókról van szó, akiknek azért nem jár a 80 százalékos foglalási visszatérítés, mert nem...","id":"20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d99275-033d-49bc-8bd3-fdc2dc5a080c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9bf24-8f41-4011-ba87-43a14213abc3","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_szallasadok_gazdasagvedelem_covid","timestamp":"2020. november. 25. 11:20","title":"Furcsa hiba: egy kedvezmény miatt maradnak ki szállásadók ezrei az állami kártérítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","shortLead":"1549-cel többen haltak meg és 179-cel többen születtek idén októberben, mint egy évvel korábban.","id":"20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0eb692-cda6-437c-acab-e94a878ddcc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_szuletes_halal_demografia_ksh","timestamp":"2020. november. 25. 09:17","title":"15 százalékkal nőtt a halálozások száma, és nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]