[{"available":true,"c_guid":"57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási konzorcium az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontját irányító Szathmáry Eörs vezetésével. A kísérlet annyira újszerű, hogy modernizálni kell hozzá a kísérleti eszközöket – a jelentősége ezért mutat messze túl pusztán a kémiai és a biológiai evolúció határmezsgyéjének a vizsgálatán.","shortLead":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási...","id":"20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f324255-c32f-4f7a-8336-0568eb6f7539","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","timestamp":"2020. november. 28. 18:03","title":"Magyar tudós vezetésével, 0,000000000001 literes cseppekben szimulálják az élet első jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","shortLead":"Ha külföldön biztosít egy magyar hallgatót az egyeteme, azt be kell jelentenie Magyarországon, vagy megbírságolhatják. ","id":"20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36081250-9f52-4e69-9a4f-6254fc844f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_adozona_kulfoldon_diakkent_ado_jarulek_egeszsegugyi_ellatas","timestamp":"2020. november. 27. 12:35","title":"Egészségügyi ellátás külföldön, egyetemistaként – erre kell odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","shortLead":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","id":"20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e13f903-3c87-4b1f-a078-196fb04a6ccc","keywords":null,"link":"/elet/20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","timestamp":"2020. november. 27. 20:20","title":"25 millió forintot adott egy SMA-beteg kisfúnak a magyar válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en meghaltak, rajtuk kívül 49 gondozó kapta el a vírust.","shortLead":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en...","id":"20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add072c8-6788-4e7b-8110-ac0bc26bb2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","timestamp":"2020. november. 28. 15:53","title":"154-en kapták el a koronavírust egy soproni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","shortLead":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","id":"20201127_autobaleset_kecel_zebra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7dcb3a-b760-45c0-a960-c2ba89dcfcc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_autobaleset_kecel_zebra","timestamp":"2020. november. 27. 17:01","title":"Babakocsit toló anyát és két gyerekét ütötte el egy kisbusz Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van hatással. Műfenyőből pedig akár százezerrel is többet adhatnak el tavalyhoz képest. ","shortLead":"Idén 15 milliárd forintra nőhet a fenyőforgalom. Az euró-forint árfolyam változása elsősorban a nordmann fenyőre van...","id":"20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6157fd4c-142c-4cef-8d53-521a35bcaa94","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Barmilyen_fenyot_is_venne_iden_dragabb_lesz_mint_tavaly_volt","timestamp":"2020. november. 27. 11:35","title":"Bármilyen fenyőt venne is idén, drágább lesz, mint tavaly volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott édesanyjával beszélni, amikor elvitte a mentő. Nem egyszerű a kapcsolattartás a kórházba került betegekkel, és nem csak a látogatási tilalom miatt. A már így is túlterhelt kórházi személyzetnek plusz terhelés a sok telefonáló hozzátartozó, és ugyan a haldoklókhoz a tiszti főorvos felszólítására odaengedik a hozzátartozókat, ez gyakran már késő.","shortLead":"Van, aki reménykedik, hogy a kórházba került nagymama megkapja az üzeneteiket, de olyan is, aki utoljára akkor tudott...","id":"20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4b15e-cb80-4337-8746-2626358864af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949da838-6dc8-45dd-b631-88fa2757f475","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_koronavirus_korhazi_kapcsolattartas_egeszsegugy_intenziv_osztaly_covidosztaly","timestamp":"2020. november. 27. 12:20","title":"„Utoljára akkor tudtam édesanyámmal beszélni, amikor elvitte a mentő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","shortLead":"Nem volt foganatja az önkormányzat múlt heti kérésének, most erősebb eszközökhöz nyúlnak.","id":"20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7431c0-bab3-4e38-a2d4-ce13345a94ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_normafa_parkolo_hegyvidek","timestamp":"2020. november. 27. 16:57","title":"Visszafordítják az autósokat a Normafáról, ha betelt a parkoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]