Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","shortLead":"A világon először futották le 58 percen belül a féltávot: vasárnap a valenciai maratonon megdőlt az eddigi rekord.","id":"20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c39c2bf6-3bde-4d79-a369-5cc97c9643ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c5f911-803e-433b-92bd-009857ca01f1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Mar_boven_58_perc_alatt_kell_futnia_ha_meg_szeretne_donteni_a_felmaraton_vilagrekordjat","timestamp":"2020. december. 06. 10:29","title":"Már bőven 58 perc alatt kell futnia, ha meg szeretné dönteni a félmaraton világrekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné csinálni, ám ehhez támogatásra lenne szüksége.","shortLead":"A nyílt forráskódú világ újabb fontos projektjére készül egy neves fejlesztő. Teljes munkaidős állásban szeretné...","id":"20201205_apple_silicon_m1_linux","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d26052-5473-491d-a359-057a662007bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ccd2a0-e317-45c2-8239-9b2468c773a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_apple_silicon_m1_linux","timestamp":"2020. december. 05. 18:03","title":"Havi 4000 dollárt kér, hogy megoldja: fusson a Linux az M1-es Macen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"HVG","category":"360","description":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont meglepő összefüggés utal ennek az ellenkezőjére. ","shortLead":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont...","id":"202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1f99-eaa3-45d9-b0c6-42c3e4ee3670","keywords":null,"link":"/360/202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Azért születik kevesebb gyerek, mert az autókban kötelező a gyerekülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen címzetes tanár, az Mfor megkérdezte az egyetemet, hogy meddig maradhat. ","id":"20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c53139a-7045-4772-9705-f264ffc16af2","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Van_amirol_Szajer_Jozsef_meg_nem_mondott_le","timestamp":"2020. december. 06. 17:53","title":"Van, amiről Szájer József még nem mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","shortLead":"Már a hazai 16-20 évesek ötöde külföldön tanulna tovább egy felmérés szerint.","id":"20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e0a8dc-f1fb-40c1-8031-022668f92a07","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Diplomat_szeretnenek_a_magyar_tizenevesek","timestamp":"2020. december. 06. 09:15","title":"Diplomát szeretnének a magyar tizenévesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak a következő időszakban is lesz beleszólása a róla szóló döntésekbe.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az RMDSZ bejutása a parlamentbe azt jelenti, hogy az erdélyi és partiumi magyarságnak...","id":"20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc60f78-21e2-4c66-9f91-39c9ed44d057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b32c5f0-2c95-42b1-adff-f1c5f93c5ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Viktor_romania_valasztas_rmdsz","timestamp":"2020. december. 07. 15:35","title":"Orbán Viktor levélben gratulált Kelemen Hunornak a romániai választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]