Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni uszítás gyanúját azokra – a rendőrségi megfogalmazás szerint – vírusszkeptikus hangadókra, akik lakásán pénteken reggel házkutatást tartottak. Egyiküket – Gődény Görgyöt – előállították kihallgatásra, másikuk, Dr. Tamasi József viszont panaszt tett a házkutatás és a gyanúsítás ellen – tudta meg a hvg.hu. Ha csak kicsit is bizonytalan, hogy tényállításról van-e szó, máris véleményként kell kezelni megszólalásaikat, ami alapján nem büntethetők. A TASZ szerint viszont hosszadalmas büntetőeljárások helyett hitelesebb járványügyi kommunikációval is ki lehetne kifogni a szelet a vitorlájukból.","shortLead":"Nem lesz könnyű dolguk a rendőröknek, ha rá akarják bizonyítani a rémhírterjesztés vagy a hatósági rendelkezés elleni...","id":"20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f091ce3-c18e-4498-adba-eebfad899bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_koronavirus_virusszkeptikus_hangadok_remhirterjesztes_velemeny_tasz_godeny_gyorgy_tamasi_jozsef","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A véleménynyilvánítás szabadsága jelenthet kibúvót Gődény György és más vírusszkeptikus hangadók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról, Velencéből, Berlinből és Cannes-ból.","shortLead":"Kim Ki-duk az egyetlen dél-koreai rendező, aki díjat hozott el Európa három legjelentősebb filmfesztiváljáról...","id":"20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7c5964-e4f3-4ae6-a336-8c2315dd3ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da432764-ac61-413c-8275-96d5c83ed2f7","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Koronavirusban_59_evesen_meghalt_az_egyik_legjobb_koreai_filmrendezo_Kim_Kiduk","timestamp":"2020. december. 11. 13:21","title":"Koronavírusban, 59 évesen meghalt az egyik legjobb koreai filmrendező, Kim Ki-duk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","shortLead":"Első szólóalbumát jelenteti meg az énekesnő, akinek nem csak a hangja, a története is különleges.","id":"202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f7fd-5495-46bd-8b0a-8aa96e4ada2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a579d-2429-43a0-b373-b0888e18c61a","keywords":null,"link":"/360/202050_cd__orientalis_hangzas_fatma_said_el_nour","timestamp":"2020. december. 11. 15:30","title":"Stílusokat és kultúrákat kapcsol össze Fatma Said csodás nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték a politikai erőtérben.","shortLead":"A váci Attila- és a szegedi Teleki Pál-szobrot is fontosnak tartották úgy felavatni, hogy közben elhelyezték...","id":"202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b5856ef-0e51-4801-bfa4-e41cdae74a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab93ed-f102-4743-9557-e37cc044375d","keywords":null,"link":"/360/202050_szobrok_es_kurzusok_teleki_paltol_attila_hun_kiralyig","timestamp":"2020. december. 11. 12:00","title":"Az ideológia a fontos, nem az esztétika - szaporodó kurzusszobrok a köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","shortLead":"A 330 lóerős motorral szerelt német oldtimer végsebessége meghaladja a 260 km/h-t.","id":"20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c614512-d2a4-4f8b-a3cc-72fb7fe74b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf11777-4ade-4171-9fdd-dbf33437ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_92_millio_forintert_aruljak_ezt_a_szuperritka_38_eves_alpina_bmwt","timestamp":"2020. december. 13. 06:41","title":"92 millió forintért árulják ezt a szuperritka 38 éves Alpina BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási videót forgattak Budapesten. A klip a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási...","id":"20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3feb82-0858-48c8-b1aa-0ddecdd1ec6b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2020. december. 12. 15:12","title":"Együtt a színházért: Wolf Kati dalára, szolidaritásból táncolnak a pesti utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]