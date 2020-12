Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.","shortLead":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető...","id":"20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054c94e-926f-4499-8b41-0dd7701f2c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","timestamp":"2020. december. 21. 11:38","title":"Vakcinahackelés, még veszélyesebb zsarolóvírusok – ezt hozhatja 2021 a Kaspersky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pesszimistáknak lett igazuk az Index.hu volt főszerkesztője szerint, aki egy interjúban azt állította, hogy „verőemberek” jelenlétében távozott a laptól.","shortLead":"A pesszimistáknak lett igazuk az Index.hu volt főszerkesztője szerint, aki egy interjúban azt állította...","id":"20201221_szombathy_pal_interju_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e288194-ed6a-41cf-b6a4-3da846e723bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_szombathy_pal_interju_index","timestamp":"2020. december. 21. 14:01","title":"Szombathy Pál az Indexről: A végén kissé eldurvultak a dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","shortLead":"A koronavírus spórolásra tanított egy generációt.","id":"20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce96ef6-22cd-4f42-991b-ef2709e15031","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_penzugy_szorongas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 21:42","title":"Változott a fiatalok pénzköltési szokása, 23 százalék szorong a pénzügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. ","id":"20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd83b37-000e-4150-9444-384ade061e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Aki_mas_vakcinara_allergias_nem_kaphat_koronavirus_elleni_oltast","timestamp":"2020. december. 20. 13:25","title":"Aki más vakcinára allergiás, nem kaphat koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","shortLead":"A legjobb edzőnek járó díjat Jürgen Klopp kapta.","id":"20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347939c6-4852-4e95-8585-0357d836cbac","keywords":null,"link":"/sport/20201221_lewis_hamilton_ev_sportoloja_forma_1_jurgen_klopp","timestamp":"2020. december. 21. 09:11","title":"Lewis Hamilton az év sportolója a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400 gyerekpornóképet is találtak.","shortLead":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400...","id":"20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a01ab6-377c-474b-80b9-0349a4050408","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","timestamp":"2020. december. 21. 10:43","title":"Vádat emeltek a vendégeit rejtett kamerával kukkoló szállásadó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. ","shortLead":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","shortLead":"Azt tervezik, hogy félmillió embert szűrnek, a tünetmentes hordozókat keresik.","id":"20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecccbc95-70bf-4ab2-8f14-9c50f7a2b734","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Mozgo_laborokban_naponta_2_ezer_tesztet_vegeznek_hetfotol_Szloveniaban","timestamp":"2020. december. 20. 15:54","title":"Mozgó laborokban, naponta 2 ezer tesztet végeznek hétfőtől Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]