[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","shortLead":"Több mint 1,1 milliárd forintos kárt szenvedett a magyarországi vadállomány.\r

","id":"20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca24f79e-7a43-4623-8c4a-1da7d188e53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773117da-3716-4515-a543-66d51cf13f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_Vad_gazolas_vadaszati_ideny","timestamp":"2021. január. 18. 18:04","title":"16 ezer vadat gázoltak el az elmúlt vadászati idényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","shortLead":"Leginkább a feketék és a spanyol ajkúak esetében jelentős a mérséklődés.","id":"20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3305de9-9f84-4224-840a-b8b8e6f5c3f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_Koronavirus_varhato_elettartam_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. január. 18. 19:06","title":"A koronavírus miatt egy évvel csökkent a várható élettartam az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik középszerűnek, unalmasnak találják az olasz sportkocsi külsejét. ","id":"20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d1127c-a365-4b5b-9cb7-8c532d1bf1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"769d4497-6e6a-4116-9bc6-ee540bef16df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_szolid_dubaji_tuningot_kapott_a_10_szulinapjat_unneplo_lamborghini_aventador","timestamp":"2021. január. 18. 11:11","title":"Szolid dubaji tuningot kapott a 10. szülinapját ünneplő Lamborghini Aventador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának biztonságosságát a súlyos alapbetegségben szenvedő idősek esetében, mert legújabb becslésük szerint a korábban véltnél több ilyen beteg halhatott meg azután, hogy megkapta az oltást - írja a Bloomberg.","shortLead":"A norvég hatóságok alaposan vizsgálják a Pfizer és a BioNTech gyógyszercégek koronavírus elleni vakcinájának...","id":"20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03dfa1-d401-4683-8152-ccdb26d4fb6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_Norvegiaban_vizsgaljak_biztonsagose_a_Pfizer_vakcinaja_az_idos_sulyos_beteg_emberek_eseteben","timestamp":"2021. január. 17. 13:18","title":"Norvégiában vizsgálják, biztonságos-e a Pfizer vakcinája az idős, súlyos beteg emberek esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp azon a napon, amikor nepáli serpák egy csoportjának a világon elsőként sikerült télen feljutnia a 8611 méteres csúcsra.","shortLead":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp...","id":"20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dcce2c-8dcc-4a9f-bb5c-2b0b29fa5318","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","timestamp":"2021. január. 17. 18:09","title":"Meghalt egy spanyol hegymászó, a K2 meghódítására készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi kutatócsoportnak. Az alfajnak már csak két képviselője él, mindkettő nőstény.","shortLead":"A kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvú újabb két embrióját sikerült létrehoznia decemberben egy nemzetközi...","id":"20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0196fbbe-2815-4682-a05b-e3f5bdeaadc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4d9ec-5472-4251-8199-3d635cdd9338","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_ket_uj_embrio_ol_pejeta","timestamp":"2021. január. 18. 07:33","title":"Sikerült létrehozni az északi szélesszájú orrszarvú két újabb embrióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket.","shortLead":"A rendőrség kifejezetten a turistáknak szánja ezt a büntetést, ugyanis az adatok szerint főleg ők nem tartják be...","id":"20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6ea87ef-9cad-469b-94da-fd4a528c24c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29acb487-6d24-40f8-84d4-da7909c6d6e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Bali_fekvotamasz_koronavirus_maszkhordas","timestamp":"2021. január. 18. 11:06","title":"Balin utcai fekvőtámasszal büntetik azt, aki nem hord maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]