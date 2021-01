Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","shortLead":"A megkéselt 19 éves férfi gumilövedékes fegyvert használt, mielőtt halálosan megsebesítették. ","id":"20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cde62b-8d3d-460c-8307-c244e38024e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Ferencvarosi_halalos_keseles","timestamp":"2021. január. 21. 11:53","title":"Őrizetbe vették a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak ígért fejlesztésen dolgozik.","shortLead":"A német autógyártó egyre jobban elmélyül a maga teremtette mátrixban és a \"Neo projekt\" után egy újabb forradalminak...","id":"20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8075d742-6281-43bb-8703-005713082f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38464728-d3d2-47c2-b34f-11edec24d80b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Trinity_neven_iger_csoda_Volkswageneket_a_ceg_vezere","timestamp":"2021. január. 22. 11:17","title":"Trinity néven ígér csoda Volkswagent a cég vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3308d05a-9d54-46a8-ace3-cd963d8f2284","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok három éven át mintegy 45 pulzárt figyeltek meg, amelyek bizonyítékot szolgáltathattak a gravitációs háttérhullámok létezésére.","shortLead":"Amerikai tudósok három éven át mintegy 45 pulzárt figyeltek meg, amelyek bizonyítékot szolgáltathattak a gravitációs...","id":"20210120_gravitacios_hatterhullam_vilagegyetem_urkutatas_nanograv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3308d05a-9d54-46a8-ace3-cd963d8f2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1ec746-ea55-4f52-8c68-0811804f75c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_gravitacios_hatterhullam_vilagegyetem_urkutatas_nanograv","timestamp":"2021. január. 20. 20:03","title":"Gravitációs háttérhullámot észlelhettek a tudósok, segíthet megérteni az univerzumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük. A listán szerepel Mike Pompeo volt külügyminiszter, Robert O'Brien, a Fehér Ház volt nemzetbiztonsági tanácsadója és Steve Bannon, az amerikai elnök egykori főtanácsadója is.","shortLead":"Összesen 28 amerikai személynek és közvetlen családtagjaiknak tilos Kína, Hongkong, illetve Makaó területére lépniük...","id":"20210120_kina_szankcio_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777f6c48-5481-4030-9e26-cf9477d21793","keywords":null,"link":"/vilag/20210120_kina_szankcio_trump","timestamp":"2021. január. 20. 21:55","title":"Kína szankciókkal sújtotta Mike Pompeót és több volt amerikai minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","shortLead":"Egyelőre 13 ingatlan pályáztatása zajlik.","id":"20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=632e51c2-dd7e-480b-a719-a0ba0d80253a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2ebef1-2e76-4439-807d-dd2b2e0b9f0d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210121_72_ingatlant_ad_el_Budapest_milliardos_bevetelt_var","timestamp":"2021. január. 21. 13:36","title":"72 ingatlant ad el Budapest, milliárdos bevételt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már a második adag vakcinát is megkapták, és védettnek minősülnek.

","shortLead":"A koronavirus.gov.hu oldal válaszában elismerte, hogy még nincs kialakítva a szabályozás azokra vonatkozóan, akik már...","id":"20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c17184-6348-44b4-b2e1-27c3dc7af86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b886-91ff-461b-9d97-1b8e8283da38","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_Oltas_karanten_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 22. 11:03","title":"Hiába kapta meg mindkét oltást az izraeli férfi, karanténba kellett vonulnia Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]