[{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","shortLead":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","id":"20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a6ffe-0084-4e28-a7ae-f65efd3da33c","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:13","title":"OGYÉI-főigazgató: Nem csak Magyarország vehet Európában az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b8c51-5ae1-4079-b9c6-7a12a9dd9a87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beteg lánya többször is megpróbálta hazavinni az ebet, de az mindig megszökött és visszament a kórház elé.","shortLead":"A beteg lánya többször is megpróbálta hazavinni az ebet, de az mindig megszökött és visszament a kórház elé.","id":"20210122_torokorszag_kutya_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31b8c51-5ae1-4079-b9c6-7a12a9dd9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4bfb3-d83a-4f92-aa6a-67d07cdde0da","keywords":null,"link":"/elet/20210122_torokorszag_kutya_korhaz","timestamp":"2021. január. 22. 21:37","title":"Napokig várta a kórház előtt a gazdáját egy kutya Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","shortLead":"Orgazdaság miatt emelnek vádat ellene.","id":"20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3301b11-6a97-4814-8109-08cfb0093612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bf967-a539-4f47-86a4-1596579fe2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Nyolc_es_fel_millionyi_regeszeti_lelettel_bukott_le_egy_csempesz","timestamp":"2021. január. 24. 10:57","title":"Nyolc és fél milliónyi régészeti lelettel bukott le egy csempész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja vállalni a megígért oltóanyag leszállítását.","shortLead":"A gond abból adódik, hogy a svéd-brit AstraZeneca gyógyszergyártó cég bejelentette, az első negyedévben nem tudja...","id":"20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0dc164-cffb-4b6c-bb44-41ec468bf106","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Veszelyben_az_osztrak_oltasi_terv","timestamp":"2021. január. 24. 15:33","title":"Veszélyben az osztrák oltási terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erzsébetvárosi utca egyik oldalán párhuzamos parkolást vezetnek be. 