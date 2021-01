Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","shortLead":"Ahogy a felmenőből, úgy az újkori Breadvanből is egyetlen példány készült.","id":"20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c29e5faf-68c8-4b33-b90e-0a5c19abc0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c864b3-72af-4fc5-a09e-f00b3186944d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_ikonikus_ferrarinak_allit_emleket_ez_az_uj_kenyeres_auto_sportkocsi_breadvan","timestamp":"2021. január. 27. 11:21","title":"Ikonikus Ferrarinak állít emléket ez az új kenyeres autó sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","shortLead":"A termék pontossága megközelíti a 100 százalékot, igaz, az éppen kezdődő fertőzést még nem tudja jelezni.","id":"20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c4e98-3b65-432e-a247-e17c272c0e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_Covidgyorsteszt_otthon_Magyarorszag_patika","timestamp":"2021. január. 27. 17:07","title":"Otthon is használható Covid-gyorsteszt kerül a magyarországi patikákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","shortLead":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","id":"20210127_repulesi_tilalom_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43d41d5-79df-40a1-9430-d95ec9de974e","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_repulesi_tilalom_Putyin","timestamp":"2021. január. 27. 15:11","title":"Egy éve vezettek be repülési tilalmat Putyin fekete-tengeri palotája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul megnövelt kijelzővel.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint a második félévben érkezhet az Apple „jóárasított” iPhone SE modellje, ráadásul...","id":"20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77442f81-d340-48a9-9b6f-ae84baad91ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c570cbd3-118b-49f3-b42d-bb7b91022092","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_apple_iphone_se_plus_varhato_specifikacioi","timestamp":"2021. január. 27. 10:33","title":"Nagyobb kijelzővel érkezhet az idei olcsó iPhone, az iPhone SE Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e131f9b-e077-496f-91e9-1ce2832f7bba","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különböző idősíkokban és helyszíneken játszódó történetek a gyerekvállalás nehézségeiről Észak-Makedónia 2019-es Oscarra nevezett filmjében, a Fűzfában.","shortLead":"Különböző idősíkokban és helyszíneken játszódó történetek a gyerekvállalás nehézségeiről Észak-Makedónia 2019-es...","id":"202104_film__atkok_es_vagyak_fuzfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e131f9b-e077-496f-91e9-1ce2832f7bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd009-804f-4dab-bfbe-088cdf35e37e","keywords":null,"link":"/360/202104_film__atkok_es_vagyak_fuzfa","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Szívbe markoló történet a gyermek utáni vágyról - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat az NMHH-nál.","shortLead":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat...","id":"20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434da65-10df-4922-85bb-63ccebbfd5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","timestamp":"2021. január. 28. 15:51","title":"Szociális alapon pihenhetnek a médiahatóság dolgozói az ötcsillagos alsópáhoki luxusszállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) ellenőrzésért felelős közös parlamenti ellenőrző csoportba.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét delegálta a Bűnüldözési...","id":"20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae397c02-e23d-4f14-98af-3286f07f2bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7143353d-db8f-4c48-af69-ed8c103115dc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Fideszes_politikus_ellenorzi_az_unios_rendorseget","timestamp":"2021. január. 27. 10:50","title":"Fideszes politikus ellenőrzi az uniós rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","shortLead":"A Sony egy év után dobja majd piacra az Xperia Pro nevű készülékét, amit elsősorban profi videósoknak készítettek.","id":"20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c2ee-bf6c-4712-be8a-dc74b4b06532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dec04c6-7a74-4136-8f09-013306c90654","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_sony_xperia_pro_telefon_foto_video","timestamp":"2021. január. 26. 20:03","title":"Méregdrága lesz a Sony új mobilja, de nem mindenkinek szánják az Xperia Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]