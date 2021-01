Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön felfelé. ","shortLead":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön...","id":"20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c94487-dd2f-4813-aab6-558b05064e49","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","timestamp":"2021. január. 30. 15:10","title":"Eltűnhet a mohaképű kőtörőfű is a gleccserek olvadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","shortLead":"A szakszervezeteket válaszra sem méltatja a belügyminiszter vagy az országos rendőrfőkapitány.","id":"20210128_Rendor_hivatalos_allomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32a64f-35a0-491d-9cc7-972d917041f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Rendor_hivatalos_allomany","timestamp":"2021. január. 28. 16:00","title":"Háromezernél is több rendőr hiányzik az állományból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50384b2-6a1a-44b6-8763-60c3f8b11775","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Motorola One Hyper a vállalat szerint 1 méteres távolságból képes tölteni a hozzá kapcsolódó telefont, a technológia körül azonban még nagyon sok a kérdőjel.","shortLead":"A Motorola One Hyper a vállalat szerint 1 méteres távolságból képes tölteni a hozzá kapcsolódó telefont, a technológia...","id":"20210129_motorola_vezetek_nelkuli_toltes_motorola_one_hyper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b50384b2-6a1a-44b6-8763-60c3f8b11775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d848716-2faf-40dc-b6c3-8e23ffb587d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_motorola_vezetek_nelkuli_toltes_motorola_one_hyper","timestamp":"2021. január. 29. 16:03","title":"Videó: A Motorola is csinált egy vezeték nélküli telefontöltőt, 1 méter a hatótávolsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","shortLead":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","id":"20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad31d7-aaa7-4b14-98b5-99525f7b75fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 29. 18:28","title":"Ukrajna letiltotta az orosz vakcinát, mert agresszor államból érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése szerint.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése...","id":"20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf58d65-c559-43e8-9582-f91af06a79ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. január. 29. 21:17","title":"Körözést adtak ki a Navalnij melletti tüntetés szervezője ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","shortLead":"Az ingatlanos biznisz után tovább szélesedett az Avalon Center tevékenységi köre.","id":"202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcb3cc-b3a7-4c81-a5f4-6ad12c01b16a","keywords":null,"link":"/360/202104_skycredit_hiteleznek_ahell_gyartoi","timestamp":"2021. január. 29. 12:00","title":"Hitelezésbe fognak a Hell energiaital gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak kínálgat. Elég kapacitás sincs a Szputnyik V gyártására, így az ajánlatot, és annak esetleges elfogadását is politikai szándékok irányítják.","shortLead":"Az oroszok maguk sem feltétlenül bíznak a saját vakcinájukban, amit Moszkva az EU-nak, s benne Magyarországnak...","id":"202104_bizalomdeficit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559625f-86e8-4af6-b1b2-341e3de351cb","keywords":null,"link":"/360/202104_bizalomdeficit","timestamp":"2021. január. 28. 17:00","title":"Az oroszoknak nincs elég vakcinájuk, mégis adnának, de az EU még nem kér belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]