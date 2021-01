Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","shortLead":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","id":"20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3ddd0e-85ed-4a75-845f-c69f284fd182","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","timestamp":"2021. január. 30. 13:27","title":"Elhunyt Csatári József birkózó olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök beszédet is mondott a szombati szertartáson Miskolcon.\r

\r

","id":"20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb0f3034-97ca-472b-9b81-c357b0c1f891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041cc2d3-2770-42be-b7c6-09c05a338a55","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_kriza_akos_orban_vikro_miskolc_bucsuztato","timestamp":"2021. január. 30. 15:32","title":"Elbúcsúztatták Kriza Ákost, Orbán Viktor is ott volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df04a45-970b-4bf7-bd2f-0d323e1e9e81","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A 2019-es rekord és a mélypontnak számító tavalyi év után még kevesebben kelnek útra az ünnepekre. Persze van, aki egyenesen Vuhanba igyekszik. ","shortLead":"A 2019-es rekord és a mélypontnak számító tavalyi év után még kevesebben kelnek útra az ünnepekre. Persze van, aki...","id":"20210130_Sivar_lesz_az_idei_holdujev_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5df04a45-970b-4bf7-bd2f-0d323e1e9e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5ceaf8-517e-4bf4-959c-5257ba55fe19","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Sivar_lesz_az_idei_holdujev_Kinaban","timestamp":"2021. január. 30. 07:59","title":"Sivár lesz az idei holdújév Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és hideg január azonban nem hozott túl sok megkönnyebbülést magával. Újdonságot azért igen: beiktatták Joe Bident, debütált számos értékes film, a Színház-és Filmművészeti Egyetem modellváltása pedig megállíthatatlanul robog tovább. Ez volt az elmúlt hónap az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Talán nem volt még év, aminek a végét annyian várták volna szerte a világon, mint a 2020-asét, ez a sötét, fáradt és...","id":"20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e8768e2-87ad-4a79-878d-c13aa3397230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17bdc2b-ed8b-4fce-8dfc-6e8cc8601690","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Januar_EletStilus_Kultura_havi_osszefoglalo","timestamp":"2021. január. 30. 20:00","title":"Trump uralma véget ért, de Keresztanyué és Doktor Balatoné még csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A bölcsészek Doktori Tanácsának elnöke támogatta egyeteme alapítványi átalakulását, holott a tanácstagok a szenátusi döntést megelőzően, pont ezzel ellentétes véleményen voltak. ","shortLead":"A bölcsészek Doktori Tanácsának elnöke támogatta egyeteme alapítványi átalakulását, holott a tanácstagok a szenátusi...","id":"20210130_Lemondott_a_fideszes_szegedi_professzor_a_modellvaltasrol_donto_szenatusi_ules_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29561c50-dd68-49ac-973d-7859cf41760c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210130_Lemondott_a_fideszes_szegedi_professzor_a_modellvaltasrol_donto_szenatusi_ules_utan","timestamp":"2021. január. 30. 13:01","title":"Lemondott a fideszes szegedi professzor a modellváltásról döntő szenátusi ülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot, amelyet a játékban Chris Redfield hord majd. Nagyon drága.","shortLead":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot...","id":"20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ed688-668e-4fb4-8d92-464e324ec1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","timestamp":"2021. január. 29. 15:03","title":"1500 dollárt kérnek a kabátért, amelyet az új Resident Evil egyik hőse is visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá váljon. Róla szól Jan Komasa ördögi filmje.","shortLead":"Tomeknak nincs semmije, soha nem is volt. Nem született szociopatának, de a környezete mindenben segített, hogy azzá...","id":"202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a66e52d-f5d4-40ea-8421-5ad15ed2e87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5a7cf-4fb0-4383-8474-a88e71db2ca2","keywords":null,"link":"/360/202104_film__tessek_valasztani_hater__agyulolet_uj_arca","timestamp":"2021. január. 30. 14:00","title":"Túl minden erkölcsi, etikai határon - Hater filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell lefékezi a turbinalapátokat.","shortLead":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell...","id":"20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078c699-e3e8-4db9-ac13-a0cad40a0f0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","timestamp":"2021. január. 30. 13:10","title":"Okoskamerákkal óvnák a sasokat a szélturbináktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]