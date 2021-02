Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe Egyesülettel sincs kapcsolata.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe...","id":"20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d495e2a2-d58c-4cb9-964b-3f235ae28df9","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","timestamp":"2021. február. 13. 12:53","title":"Máté Gábor: Ezt a kört még végigfutom, utána biztos, hogy abba fogom hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","shortLead":"A rendőrök segítségével 5 perc alatt eljutott a kislány a kórházba - írja a police.hu.","id":"20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeef9e4-9ea1-4c00-9b51-d5176afbe08a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Beverte_a_fejet_egy_kislany_a_rendorok_segitettek_az_apukanak_atjutni_a_dugon","timestamp":"2021. február. 13. 17:14","title":"Beverte a fejét egy kislány, a rendőrök segítettek az apukának átjutni a dugón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott el ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott...","id":"20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147797f6-a65d-461c-ab41-559ec6ab083a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 18:13","title":"Kemenesi Gábor is szeretné megismerni a brit vírustörzs magyarországi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaf302-307d-4afa-bf0d-f5f2b01e0ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43962c1e-3712-4743-84cd-f804b900bb78","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Halalos_tomegbaleset_tortent_az_olasz_A32sen","timestamp":"2021. február. 13. 17:32","title":"Halálos tömegbaleset történt az olasz A32-sen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]