[{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","shortLead":"A színész szerint talán az idő segíthet abban, hogy feldolgozza a történteket.","timestamp":"2021. február. 05. 22:06","title":"Benedek Miklós: Hogy a Tibornak meg kellett halni, az igazságtalanság, ebben nem léptem tovább"},{"available":true,"c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg: megérte-e átsétálni a pokolból a másik oldalra.","shortLead":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg...","timestamp":"2021. február. 07. 10:00","title":"Könyörtelen mese lett az indiai Machbet a Netflixen"},{"available":true,"c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bolgár sportoló 7000 méterről zuhant le.","shortLead":"A bolgár sportoló 7000 méterről zuhant le.","timestamp":"2021. február. 05. 17:06","title":"Másfél kilométert zuhant egy hegymászó a K2-ről"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","shortLead":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","timestamp":"2021. február. 06. 12:21","title":"Borult, felhős, néhol esős idő várható egész hétvégén"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.","shortLead":"A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel...","timestamp":"2021. február. 07. 14:26","title":"Online konzultációt indított a kormány az állatvédelemről"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","shortLead":"Az állam már \"csak\" 124 területen tiltja a vállalkozásokat.","timestamp":"2021. február. 07. 11:53","title":"Hatalmas nyitást jelentett be a vállalkozások számára a kubai kormány"},{"available":true,"c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","shortLead":"Az énekes mindössze 29 éves volt.","timestamp":"2021. február. 06. 13:50","title":"Elhunyt Siklósi Örs, az AWS énekese"},{"available":true,"c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait "}]