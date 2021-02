Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások nem szólnak nagyobb károkról, és cunamitól sem tartanak.","shortLead":"Szinte pont tíz évvel ezelőtt okozott egy ugyanekkora földrengés olvasztott le három atomreaktort. Az első híradások...","id":"20210213_japan_foldrenges_fukusima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a91da9e-31ef-4bbb-a343-73b2ba0e71e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640592e4-5fb0-497c-819f-a815f88103af","keywords":null,"link":"/vilag/20210213_japan_foldrenges_fukusima","timestamp":"2021. február. 13. 17:02","title":"Újra földrengés rázta meg Fukusimát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak a csoportnak is lelkivezetője volt, amelynek tagja volt a fiatal Ferenc pápa is.","shortLead":"A jezsuita szerzetesnek a diktatúra miatt kellett elhagynia az országot, de 2017-ben hazatért. Argentínában annak...","id":"20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b0342-e565-44ce-bdf0-6eb542bcc8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d25b1a-9a2f-45c7-9d33-d30957d503b3","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Meghalt_Jalics_Ferenc_szerzetes_aki_Ferenc_papa_lelkivezetoje_is_volt","timestamp":"2021. február. 13. 11:45","title":"Meghalt Jálics Ferenc szerzetes, aki Ferenc pápa lelkivezetője is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához a kényszermunka vagy a környezetvédelmi normák megsértése kötődjön. A probléma nem új: az európai divatmárkák előszeretettel szervezik ki a gyártást olyan országokba, ahol lazábbak a környezetvédelemre vonatkozó szabályozások, olcsó és kizsákmányolható a munkaerő. Ennek vélhetően akkor lehet csak vége, ha az Európai Unió jogszabályba iktatja, hogy bármilyen környezeti vagy emberi jogi sérelemért a márkák felelnek, mégpedig a bíróság előtt. A fogyasztók ugyanis addig tiltakoznak a kényszermunka ellen, amíg meg nem kezdődik a leárazás.","shortLead":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához...","id":"20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6cf544-3b1f-450a-b6d5-d45210842541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","timestamp":"2021. február. 12. 18:00","title":"Kényszermunka, környezetszennyezés: bíróság előtt fognak felelni a divatcégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","shortLead":"Megállapították a Naprendszer valaha megfigyelt legtávolabbi objektumának keringési pályáját. ","id":"20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b90bd-51fe-4f2e-b868-6adf73c4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6cbdfc-9731-4e42-a350-6dbd3cdcec10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_urkutatas_naprendszer_farfarout_messze_messze_kint_2018_ag37","timestamp":"2021. február. 12. 11:33","title":"Találtak egy kisbolygót a Naprendszerben, ami még a Plutónál is messzebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","shortLead":"Zöldebb, gyalogosbarátabb lesz a terület. Az építkezés a kormánnyal közösen zajlik.","id":"20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b2aa8-6ae0-48a2-b2a5-af2bcc520e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_rakpart_margit_hid_kossuth_ter_felujitas","timestamp":"2021. február. 12. 15:33","title":"Júniusban elkezdik felújítani a rakpartot a Kossuth tér és a Margit híd között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter a privátszférája védelmét kéri. ","id":"20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe51b-d0a1-4b8c-a25e-6bbbf1851f75","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Varga_Judit_visszautasitja_hogy_a_maganeletevel_foglalkozzanak_miutan_a_Blikk_az_allitolagos_valasarol_irt","timestamp":"2021. február. 13. 07:55","title":"A Blikk Varga Juditék állítólagos válásáról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]