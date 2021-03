Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e861f-b11b-488f-9398-abd35d00d34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed24e929-ad97-4a19-a858-2a451bad11d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_820_loerovel_erkezhet_a_zold_rendszamos_Lamborghini_Urus","timestamp":"2021. március. 07. 08:45","title":"820 lóerővel érkezhet a zöld rendszámos Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Washington szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a Külföldi Hírszerző Szolgálat és a hadsereg is benne van a dezinformációs kampányban.","shortLead":"Washington szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, a Külföldi Hírszerző Szolgálat és a hadsereg is benne van...","id":"20210308_orosz_alhirek_pfizer_moderna_vakcinairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31733bb8-8482-4258-ba31-1e2f916d2537","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_orosz_alhirek_pfizer_moderna_vakcinairol","timestamp":"2021. március. 08. 08:53","title":"Az amerikai külügy is megerősítette, hogy orosz oldalak álhíreket terjesztenek a Pfizer és a Moderna vakcináiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5984651-b98a-424d-bfb4-49946894cf0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptemberig összesen 103 ember volt, akit menedékkérőként regisztráltak Magyarországon.","shortLead":"Tavaly szeptemberig összesen 103 ember volt, akit menedékkérőként regisztráltak Magyarországon.","id":"20210308_menekultek_kormanyzati_koltesek_639_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5984651-b98a-424d-bfb4-49946894cf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca0e0c6-507d-4037-b0f2-435f6ae64c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210308_menekultek_kormanyzati_koltesek_639_milliard","timestamp":"2021. március. 08. 07:33","title":"Már 639 milliárdot költött „menekültválságra” a kormány, pedig évek óta alig érkeznek menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s ezzel végleg átszakadt egy gát: az utolsó közép-európai szocialista államban is végleg eldőlt, hogy fenntarthatatlan a szovjet-féle szocializmus. A demokráciába való, harminc éve tartó átmenet azonban – részben az Albániát évtizedeken át zsarnoki módszerekkel kormányzó Enver Hodzsa hagyatéka miatt – meglehetősen ellentmondásosra sikerült.","shortLead":"Az 1991. március 7-ét követő néhány napban több tízezer albán menekült érkezett hajón a dél-olaszországi kikötőkbe, s...","id":"20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d9f9bda-0bc2-452c-9ea0-2789abad4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1452d59-37f3-405e-a43e-edb4df5c7003","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Harom_evtized_a_hullamvasuton__igy_omlott_ossze_az_alban_szocializmus","timestamp":"2021. március. 07. 18:00","title":"Három évtized a hullámvasúton – így omlott össze az albán szocializmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt szerint ők pont ilyeneket kínálnak. Az operatív törzs nem osztja az üzlet jogszabályértelmezését.","shortLead":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt...","id":"20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1ffce-b16d-4bc4-a67d-3fcb4463ab14","keywords":null,"link":"/kkv/20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","timestamp":"2021. március. 06. 15:25","title":"Egy budapesti bútoráruház szerint ők továbbra is kinyithatnak és ki is fognak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2022-re kell elkészülnie.","shortLead":"2022-re kell elkészülnie.","id":"20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a46b9b7-78c9-4bc2-a445-94ec841ec623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd63507-6710-4cc7-aa23-6f1c12300906","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Mindjart_szerkezetkesz_az_Ulloi_uti_kezilabdacsarnok","timestamp":"2021. március. 07. 18:06","title":"Mindjárt szerkezetkész az Üllői úti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]