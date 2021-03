Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat árusítanának.","shortLead":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat...","id":"20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8207606-751d-49d5-afc1-ba87ea126063","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","timestamp":"2021. március. 16. 14:23","title":"2025-ben készül el az utolsó hagyományos motorú Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak biztonságban az adataink. Az alábbi néhány lépést érdemes időről időre elvégezni.","shortLead":"A Google nemrég egy olyan lehetőséget is beépített a Chrome böngészőbe, amivel megnézhetjük, mennyire vannak...","id":"20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8253908-87c0-4c8c-a952-51343f1d2291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_google_chrome_biztonsagi_ellenorzes_jelszo","timestamp":"2021. március. 16. 08:03","title":"Chrome-ot használ? Nyomjon rá benne a biztonsági ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","shortLead":"Máshol viszont hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet.","id":"20210316_idojaras_kedd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12d9c94-e0ce-4cf1-8aa7-57ab0438f4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_idojaras_kedd","timestamp":"2021. március. 16. 05:35","title":"Hózápor és szélvihar is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak bejelentést.","shortLead":"Az utóbbi napokban több országban is leállították az oltóanyag használatát, miután vérrögképződéses esetekről kaptak...","id":"20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e225357-0da6-4758-86f5-11ddf1b031db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_vedooltas_astrazeneca_verrog","timestamp":"2021. március. 14. 22:23","title":"AstraZeneca: Nem utal arra tudományos adat, hogy az oltás vérrögképződést okozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be","c_author":"Fekete-Győr András","category":"360","description":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk, a Momentum elnöke. Szerinte az elmúlt év világosan megmutatta, hogy a Fidesz és személyesen Orbán Viktor alkalmatlan erre a feladatra: káoszkormányzásának és rablásainak eredménye tizenhatezernél több halott, háromszázezernél több munkanélküli és egy a válság közepén tönkretett egészségügy. Ennél kell sokkal jobbat mutatni, a jövőképek bemutatására, a programokról szóló vitákra pedig az előválasztás a legjobb eszköz, teszi hozzá. A hvg360 Ellenzék 2022 sorozatának újabb megszólalója. ","shortLead":"Egyetlen fontos kérdés van az előválasztással kapcsolatban: az, hogy mi lesz Magyarországgal 2022 után, írja szerzőnk...","id":"20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6fc2-cb82-4f87-bd25-9bbc62bd29be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00d55f1-d5bc-4eb5-9364-cefc8367ef76","keywords":null,"link":"/360/20210316_FeketeGyor_Andras_Orban_takarodj_helyett_beszeljunk_az_uj_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 16. 07:00","title":"Fekete-Győr András: “Orbán, takarodj” helyett beszéljünk az új Magyarországról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte? Spanyolországban egyre inkább nemmel válaszolnak erre a kérdésre, és igyekeznek visszaszerezni a vagyontárgyakat Franco tábornok famíliájától.","shortLead":"Lehet-e jogos örököse a család egy diktátor vagyonának, ha ő azt a diktatúra idején jogtalanul szerezte...","id":"202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6cc6f4-9c32-47a2-84c5-1e1f0c468273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89472a25-bf01-47a6-94c9-75b2b8a3de94","keywords":null,"link":"/360/202110__franco_familia_kontra_spanyol_allam__nyakekek_es_palotak__jatek_akastelyert","timestamp":"2021. március. 15. 16:00","title":"Mesés vagyont hagyott hátra Franco tábornok, a spanyol állam visszaszerezné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet az elmúlt hetekben több epizódban mutattunk be. Ez itt sorozatunk záróepizódja.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c309e97-574f-4cea-aa01-f6317b501f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac83036-783b-4c64-bb29-ece0811b9008","keywords":null,"link":"/360/20210315_Az_Amazon_maganugyei__Jeff_Bezos_eletutja_6_resz","timestamp":"2021. március. 15. 19:00","title":"Az Amazon ijesztő és lenyűgöző magánügyei – Jeff Bezos életútja, 6. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]