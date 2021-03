Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Tíz vérrögképződéses esetről tudnak a svéd egészségügyi hatóságok.","id":"20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2101eb0-e100-4029-8053-53490b54b052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_svedorszag_astrazeneca_oltas_felfuggesztese","timestamp":"2021. március. 16. 10:53","title":"Svédországban is felfüggesztették az AstraZeneca-vakcina használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdbce4c-230f-41c3-992a-3983d347b13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a 280 ezer Szputnyik V, illetve a 450 ezer Sinopharm vakcina vizsgálatát, így ezeket az oltóanyagokat is fel tudják szabadítani.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a 280 ezer Szputnyik V, illetve a 450 ezer Sinopharm vakcina vizsgálatát...","id":"20210316_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afdbce4c-230f-41c3-992a-3983d347b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f67de91-a260-4e0a-afb3-24bc6fa2a089","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 16. 13:22","title":"Müller Cecília: Nagyon nehéz hetek előtt állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola, ahol a beiratkozók száma az ötödére csökkent.","shortLead":"Sokan idegenkednek az online óráktól, a hagyományos tantermi képzést kedvelik inkább. Van olyan fővárosi nyelviskola...","id":"20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54dd799-3db9-477c-981d-25f996c15718","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_nyelviskola_jarvany_lezaras_nyelvvizsga","timestamp":"2021. március. 16. 07:24","title":"A túlélésért küzdenek az online oktatásra ítélt nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány kitörése után annak jártunk utána, beigazolódott-e az a jóslat, miszerint az emberek szívesebben vásárolnak közvetlenül a termelőktől, sőt, akár maguk is termelni kezdenek.","shortLead":"A koronavírus-járvány idején felértékelődött a helyi élelmiszerek fogyasztása - hallottuk sokszor. Egy évvel a járvány...","id":"20210314_rovidebbellatasilanc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320972c-6126-4818-b0f6-a528cebd123b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210314_rovidebbellatasilanc","timestamp":"2021. március. 14. 20:00","title":"Kinek is fizetjük meg az egyre drágább élelmiszereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79cbb02-fff6-473e-a64f-7e7e9f5ef559","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple szeretné, ha a virtuális valóság használata az eddigieknél sokkal kényelmesebb lenne.","shortLead":"A jelek szerint az Apple szeretné, ha a virtuális valóság használata az eddigieknél sokkal kényelmesebb lenne.","id":"20210316_apple_gyuru_virtualis_valosag_szabadalmi_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79cbb02-fff6-473e-a64f-7e7e9f5ef559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98754bfb-692a-476c-90a5-c9dd621782e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_apple_gyuru_virtualis_valosag_szabadalmi_terv","timestamp":"2021. március. 16. 14:03","title":"Íme az Apple új szabadalma: egy gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hajóbaleset Bajánál, nem tetszik a briteknek a Brexit, Navalnij bejelentkezett a \"koncentrációs táborból\". Ez a hvg360...","id":"20210316_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a8da34-0585-444f-82d9-379feb648697","keywords":null,"link":"/360/20210316_Radar360","timestamp":"2021. március. 16. 08:00","title":"Radar360: Nálunk marad az AstraZeneca, az osztrákok elszúrták a Pfizerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira március 15-én, az egyetemi modellváltások elleni tiltakozásként.","shortLead":"Szalag került a Lánchíd oroszlánjainak szájába, a pécsi Dzsámira és az ország több városának köztereire és szobraira...","id":"20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3dada9-e059-4672-9908-3aa75f9c6513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d5f7ea-e6ba-4621-82f9-0bf41967938c","keywords":null,"link":"/elet/20210315_Felszalagozta_a_Lanchidat_a_szegedi_Domot_es_tobb_szobrot_az_egyetemi_autonomiaert","timestamp":"2021. március. 15. 13:09","title":"Felszalagozták a Lánchidat, a szegedi Dómot és több szobrot az egyetemi autonómiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga legyen saját szája íze szerinti chartát készíttetni. Tíz éve terjesztették a parlament elé az alaptörvényt.\r

","shortLead":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga...","id":"202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d0ec5-0375-4d97-a25d-743a3553a4eb","keywords":null,"link":"/360/202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"10 éves Orbán bunkósbotja, a kilencszer módosított \"gránitszilárdságú\" alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]