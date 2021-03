Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","shortLead":"A tervezett béremeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik Vatikánban.","id":"20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3e99-2f4e-4af8-acb0-986a095b7ab5","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Ferenc_papa_Vatikan_fizetes","timestamp":"2021. március. 24. 19:30","title":"Ferenc pápa lecsökkenti a bíborosok fizetését a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b517718b-757a-4fc5-b4e5-3e49cfe39994","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ford megerősítette, amire régóta számítani lehetett. A D-szegmens egyik legnépszerűbb képviselője a Ford Mondeo gyártását befejezik, a modell eltűnik Európából.","shortLead":"Ford megerősítette, amire régóta számítani lehetett. A D-szegmens egyik legnépszerűbb képviselője a Ford Mondeo...","id":"20210326_Bajban_a_hagyomanyos_limuzinok_a_Mondeo_is_megszunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b517718b-757a-4fc5-b4e5-3e49cfe39994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2576998-9452-484d-967a-a5972b60570f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_Bajban_a_hagyomanyos_limuzinok_a_Mondeo_is_megszunik","timestamp":"2021. március. 26. 10:55","title":"Bajban a hagyományos limuzinok, a Mondeo is megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp nincs, nem lehet mentség. ","shortLead":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp...","id":"20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf0d9d1-33e2-4e17-a210-1c0603633454","keywords":null,"link":"/360/20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Seres: Amikor otthon, a négy fal között csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","shortLead":"A főügyészség szerint Stummer közlése a szabad képviselői szólás körébe esik, de amúgy semmi titkosat nem mondott el.","id":"20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f609c06a-27a6-4174-b10d-6e8e7475dac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f09fba9-9af4-4633-9fdb-ef4193da4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_stummer_janos_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. március. 24. 16:48","title":"Nem vonják felelősségre Stummer Jánost a Puskás Arénához épülő alagút tervének kiszivárogtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","shortLead":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","id":"20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0987177b-2bfe-40b7-a589-889a1027749b","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","timestamp":"2021. március. 24. 16:04","title":"Nagy Feró: Mire észbe kaptam, fideszes lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi időben megnövekedett a kártékony webcímet tartalmazó szöveges üzenetek száma. Az SMS-ek bármely mobilszolgáltató ügyfeleit bajba keverhetik, nem is kicsibe.","shortLead":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi...","id":"20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382af36-7455-480c-859a-253d54a9ab69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","timestamp":"2021. március. 24. 19:33","title":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és Telekom is kiadta a riasztást: ne dőljön be, ha ilyen SMS-t kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","shortLead":"Változékony időre kell készülni, de napközben 10 fok feletti csúcsok várhatóak, éjjel viszont még fagyhat.","id":"20210325_idojaras_hetvege_tavasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1031a05e-740d-4947-8bac-5afce7dbe23c","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_idojaras_hetvege_tavasz","timestamp":"2021. március. 25. 16:53","title":"A hétvégére megérkezik a tavasz, szombaton akár 19 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","shortLead":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","id":"20210325_raketakiserletet_eszak_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ecea45-1079-43ab-8c4a-7118451e1573","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_raketakiserletet_eszak_korea","timestamp":"2021. március. 25. 05:44","title":"Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]