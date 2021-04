Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","shortLead":"Tom Joneson kívül kizárólag magyar fellépők lesznek. ","id":"20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f1ae5-cd11-4b66-9501-f0326fcf9d00","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Augusztus_VeszpremFest_Tom_Jones","timestamp":"2021. április. 12. 11:15","title":"Jamie Cullum csak jövőre, de Tom Jones már idén fellép a VeszprémFesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sejthető a válasz.","shortLead":"Sejthető a válasz.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d3b82-b45d-4518-8e4b-12dc46ed52da","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 11. 15:04","title":"Reagált a kormány Fekete-Győr felhívására, amiben közös videózásra hívta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak, és többek között erre is felhatalmazást kérnie a választóktól? Alkalmas-e az ellenzék a rá váró feladat elvégzésére? Erről ír Elek István cikksorozata új részében, mely Ellenzék 2020 című sorozatunk újabb stációja.","shortLead":"Miért kell „a jogállami restauráció kérdését” a választási küzdelem középpontjába állítania az ellenzéki összefogásnak...","id":"20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae85da9d-ee20-4d1d-8453-5e7b9c4ef408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ba8007-cf5e-421e-99ef-38e76d9e403f","keywords":null,"link":"/360/20210411_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_4_resz","timestamp":"2021. április. 11. 10:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek Magyarországon.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a hivatalosan nem igazolt esetekkel együtt minimum 2 millióan megfertőződtek...","id":"20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ae86ee-9faa-4ff4-9690-70f20c9b49a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Merkely_Bela_oltas_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 12:20","title":"Merkely: 5 millió embert kell beoltani, hogy a járvány ne térjen vissza szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott egyik alapembere nem csak az Európa-bajnokságot hagyja ki, a klubszezon elejéről is le kell mondania.","shortLead":"A magyar válogatott egyik alapembere nem csak az Európa-bajnokságot hagyja ki, a klubszezon elejéről is le kell...","id":"20210412_kalmar_zsolt_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f3ae4d-ec13-4ddd-bf21-a1143599d0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88535e4c-a30c-40bc-aa2b-903f133356b0","keywords":null,"link":"/sport/20210412_kalmar_zsolt_serules","timestamp":"2021. április. 12. 19:33","title":"A vártnál is súlyosabb Kalmár Zsolt sérülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","shortLead":"Szerdáig egész jó lesz az idő, de utána hűvösebb napok jönnek.","id":"20210411_10_fokos_lehules_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a59d4b-c213-421e-b64a-11dd5f75cea0","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_10_fokos_lehules_jon","timestamp":"2021. április. 11. 15:52","title":"10 fokos lehűlés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","shortLead":"A többszörösen büntetett férfi letartóztatását három hónappal meghosszabbítaná az ügyészség.","id":"20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a601b6d6-65e7-427c-a97a-18586d4d528b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Megeroszakolt_kirandulo_no_budai_hegyek","timestamp":"2021. április. 12. 11:35","title":"Kiránduló nővel erőszakoskodott egy 19 éves férfi a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]