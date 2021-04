Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cbff5b64-e65a-45c8-b6d1-f97cdc81b341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintettek a cseh hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","shortLead":"Az érintettek a cseh hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.","id":"20210417_Kiutasitottak_18_orosz_diplomatat_Csehorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbff5b64-e65a-45c8-b6d1-f97cdc81b341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754590c6-5c9b-4187-891b-9b0217df08b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_Kiutasitottak_18_orosz_diplomatat_Csehorszagbol","timestamp":"2021. április. 17. 21:11","title":"Kiutasítottak 18 orosz diplomatát Csehországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","shortLead":"Visszatér az eredeti szereplőgárda, ha minden jól megy, már idén karácsonykor láthatjuk a filmet. ","id":"20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff19676-33bd-4463-8a3a-6982657c9ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a181db-0b10-4f1b-9ab1-9d3a339f03ea","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Hivatalos_jon_az_uj_Downton_Abbey_film","timestamp":"2021. április. 19. 15:40","title":"Hivatalos: jön az új Downton Abbey-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","shortLead":"A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nem meglepő módon nem foglalkozott túl sokat a szükséges licencek beszerzésével.","id":"20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efaa8030-982f-4f1b-b39c-724283b3b77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb34e5d-ff8e-4a07-a927-ed3df72e569e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_latta_mar_az_eszakkorea_altal_lemasolt_mercedest_mutatjuk","timestamp":"2021. április. 18. 07:59","title":"Látta már az Észak-Korea által egyszerűen lemásolt Mercedest? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"melyik a legjobb hajtáslánc?\"-kérdésre első körben egy másik kérdéssel tudunk reflektálni: \"hova és milyen célra vásárolnánk új autót?\". Ha erre a kérdésre megvan a válasz, akkor kezdődhet a matekozás.","shortLead":"A \"melyik a legjobb hajtáslánc?\"-kérdésre első körben egy másik kérdéssel tudunk reflektálni: \"hova és milyen célra...","id":"20210419_benzines_dizel_hibrid_vagy_elektromos_autot_elonyok_hatranyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6357aa07-90a3-41f9-9f90-a60ce2900649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230636d8-46fe-4767-9b23-cdc1cb4a9852","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_benzines_dizel_hibrid_vagy_elektromos_autot_elonyok_hatranyok","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Benzines, dízel-, hibrid- vagy elektromos autót? Előnyök, hátrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül megjelenik a járművek piacán is. Egyelőre csak annyi tűnik biztosnak, hogy az Apple Car önvezető lesz, s hogy rengeteg újdonsággal lepi meg az autósokat.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy az eddig elsősorban számítógépekben és telefonokban utazó Apple belátható időn belül...","id":"202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8909e-b4a0-46a3-b13c-9e65f98f32e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ccce79-a8e0-4fbe-87f5-6a3f4fbfa7b6","keywords":null,"link":"/360/202115__apple_car__onvezetok_es_vetelytarsak__virtualis_vilag__zorog_aharaszt","timestamp":"2021. április. 18. 08:15","title":"Jön az Apple, és felforgatja az autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","shortLead":"Már 162 lengyel városban jelentek meg az elfogadásra buzdító plakátok.","id":"20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6377de2-6fba-4bf9-9f85-e8ed4bd4e74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfa27a0-3726-4b57-a54c-255e2f40cec5","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Kiforditott_abortuszplakatokkal_uzennek_az_LMBTQgyerekeiket_el_nem_fogado_szuloknek","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"Kifordított abortuszplakátokkal üzennek az LMBTQ-gyerekeiket el nem fogadó szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]