Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","id":"20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93846dd9-1c2e-46c0-b031-7177c8aed40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","timestamp":"2021. április. 27. 12:33","title":"Élő adásban, egy héten át hajtogatták folyamatosan a Xiaomi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","shortLead":"A Volvóhoz hasonlóan a francia márka és a romániai Dacia is meglépi a sebességcsökkentést.","id":"20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a222134c-637b-40db-8354-479798a6e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ccda2-88e7-4e27-a01d-9ee0865c3af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_180_kmhban_limitaljak_a_Renaultok_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 26. 08:07","title":"180 km/h-ban limitálják a Renault-ok végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","shortLead":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","id":"20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a13e4-15e6-4a4d-98fd-a91e2ac00487","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 27. 09:35","title":"Anthony Hopkins átaludta a pillanatot, amikor megkapta az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel visszaélés és közokirat-hamisítások – ezekkel a bűncselekményekkel gyanúsítják egy nagy értékű autókkal üzletelő nemzetközi bűnbanda 19 tagját a rendőrök.\r

\r

","shortLead":"Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság, jelentős értékre elkövetett sikkasztás, egyedi azonosító jellel...","id":"20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3536cf62-5310-48d9-ab69-05b78add7572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a6135a-8657-4dd9-95b2-65388852e866","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nemzetkozi_bunbanda_lopott_jarmuvek_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. április. 26. 15:51","title":"Felszámoltak a rendőrök egy drága autókkal üzletelő nemzetközi bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"Az áramvonalas szedán kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc22ed7-8cc3-453e-924a-03d5a4e8d29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585b5c04-33cd-408c-936f-b10112dd781a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_1000_kilometer_egy_toltessel_ezt_igeri_az_uj_kinai_villanyauto","timestamp":"2021. április. 27. 09:21","title":"1000 kilométer egy töltéssel, ezt ígéri az új kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","shortLead":"A kormány gépe 480 ezer oltóanyagot hoz Moszkvából.\r

","id":"20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd57bde0-44a3-41d9-bc87-00deae8b8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfc7d3b-e498-4c87-93b7-cb9c6e2ffe10","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_Ujabb_szallitmany_Szputnyik_vakcina_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. április. 27. 06:43","title":"Újabb szállítmány Szputnyik vakcina érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]