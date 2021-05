HVG: Mennyire népszerűek a háztartási méretű napelemrendszerek?

L. G.: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy folyamatosan és dinamikusan nő az érdeklődés, és ez igaz a magánszemélyek és a vállalkozások esetében is. Az E.ON Hungária szolgáltatási területén négy év alatt 17-szeresére nőtt a háztartási méretű kiserőművek száma. Mindez érthető, hiszen a napelemes rendszerek költséghatékonyak és fenntarthatóak. Az általunk készített kutatásban is látszik, hogy az emberek nem csak a költségeket veszik figyelembe, hanem azt is, hogy ez egy környezettudatos beruházás. A trendet erősíti és növeli az érdeklődést az otthonteremtési támogatás bevezetése. Ellentétben a korábbi időszakkal, amikor az ügyfelek többsége saját erőforrásból valósította meg a fejlesztést, a most jelentkezők elsősorban a támogatásra és hitellehetőségekre számítanak. Az első negyedévben hatalmas roham indult a napelemekért, az E.ON területén megháromszorozódott az érdeklődők száma. Itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy az E.ON Solar márciustól kiegészült a Elmű-EMÁSZ enHome szolgáltatásával, így az integráció révén összeolvadt a két cég szolgáltatási területe.

HVG: Hány háztartási méretű napelemes rendszer működik már az országban?

L. G.: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint 2020 szeptemberében csaknem 80 ezer kiserőmű működött Magyarországon és ezek beépített összteljesítménye 640 megawatt volt, ami nagyjából a harmada a paksi atomerőmű jelenlegi teljesítményének.



HVG: Mennyire veszélyezteti a sok napelemes rendszer az országos hálózat biztonságát?

L. G.: A megújuló erőforrások népszerűvé válása mindenképpen kihívást jelent a szolgáltatók számára. Régebben a hálózatok lineárisak voltak, valahol megtermelték az energiát, amit el kellett juttatni a háztartásokhoz, ahol felhasználták azt. Az új energiavilág legnagyobb kihívása az, hogy az ügyfelek egyben termelővé is váltak és a hálózatnak késznek kell lennie arra, hogy a megtermelt energiát vissza lehessen vezetni a hálózatba úgy, hogy azt akkor és ott használhassák fel, amikor és ahol éppen szükség van rá. Több projektünk is van a hálózat rugalmasabbá tételére. A legnagyobb a Danube inGrid, ez egy százmilliárd forintos beruházás, amely Magyarország Észak-nyugat-dunántúli részét, valamint Szlovákia nyugati részét érinti. A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló hálózatfejlesztést az EU támogatja. A cél az, hogy okos hálózati elemek beépítésével rugalmasabbá váljanak a hálózatok, azaz képesek legyenek az időbeli ingadozások kezelésére, amelyeket az okoz, hogy a termelési csúcsok általában nem esnek egybe a fogyasztási csúcsokkal. E mellett vannak olyan projektjeink, amelyek az energiatárolási kapacitások bővítését szolgálják, az E.ON szintén uniós támogatással két akkumulátoros energiatárolót hoz létre, az egyiket Zánka, a másikat pedig Dúzs község közelében.

HVG: Hogyan lehetne még nagyobb kedvet csinálni a napelemes rendszerek telepítéséhez?

L. G.:Az ügyfelek azt remélik, hogy ez egy hosszútávon megtérülő beruházás, ami igaz is, hiszen jelentősen csökkenthetőek, sőt akár teljesen meg is szüntethetőek az energiakiadások. Mivel sokan szeretnék ezt a fejlesztést támogatásból vagy hitelből elvégezni, szükséges, hogy induljanak még olyan programok, amelyek támogatják ezeket a beruházásokat. A korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy ha az ilyen források elérhetővé válnak, az emberek könnyebben szánják el magukat a beruházásra. De ugyanakkor az is igaz, hogy ez a piac az ösztönzőktől függetlenül is dinamikusan fejlődik.