[{"available":true,"c_guid":"426fa779-1e0f-41b2-8570-e9647bab9a0f","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"Milák Kristóf és Kenderesi Tamás dobogóra állhatott a Duna Arénában, Kós Hubert óriásit úszott 200 vegyesen.","shortLead":"Milák Kristóf és Kenderesi Tamás dobogóra állhatott a Duna Arénában, Kós Hubert óriásit úszott 200 vegyesen.","id":"20210519_vizes_eb_duna_arena_uszas_harmadik_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=426fa779-1e0f-41b2-8570-e9647bab9a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a0e1a-a052-4399-b028-696d58b79ddf","keywords":null,"link":"/sport/20210519_vizes_eb_duna_arena_uszas_harmadik_nap","timestamp":"2021. május. 19. 20:20","title":"Vizes Eb: arany, bronz és junior világcsúcs a szerdai magyar termés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","shortLead":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","id":"20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f990479c-d840-4dff-9b97-120b8f28a2b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","timestamp":"2021. május. 19. 16:11","title":"El kell bontani a Csipak-villát a Hármashatár-hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti Állatkert mentőközpontjába szállították.","shortLead":"A budakalászi Lupa-tónál találtak rá a legyengült, innen több ezer kilométerre honos madárra, majd a budapesti...","id":"20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72de84b-afa4-4b52-8337-85ea0a08c929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6513-79c1-46f0-a212-adf8bf7fe817","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Felgyogyult_es_hazatert_a_Magyarorszagon_talalt_hatalmas_ragadozo_madar","timestamp":"2021. május. 18. 14:01","title":"Felgyógyult és hazatért a Magyarországon talált hatalmas ragadozó madár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Borbás Marcsi, Zoób Kati, Rókusfalvy Pál és Laposa Bence is szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fizetett tanácsadói között.","shortLead":"Borbás Marcsi, Zoób Kati, Rókusfalvy Pál és Laposa Bence is szerepel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) fizetett...","id":"20210519_magyar_turisztikai_ugynokseg_tanacsadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7f05d-c0f3-4c85-a139-8b5069eb28e5","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_magyar_turisztikai_ugynokseg_tanacsadok","timestamp":"2021. május. 19. 08:38","title":"Százmilliós támogatás is jutott a Magyar Turisztikai Ügynökség néhány ismert tanácsadójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efce5d4a-2730-472b-a474-3ca3d4cb8e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt akarta megtudni, milyen kritériumok alapján sorolnak valakit a koronavírus áldozatai közé.","shortLead":"A képviselő azt akarta megtudni, milyen kritériumok alapján sorolnak valakit a koronavírus áldozatai közé.","id":"20210519_szel_bernadett_orbaninterju_muller_cecilia_adatigenyles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efce5d4a-2730-472b-a474-3ca3d4cb8e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97641bb-6669-44a5-b2e4-e46567017279","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_szel_bernadett_orbaninterju_muller_cecilia_adatigenyles","timestamp":"2021. május. 19. 16:23","title":"Szél Bernadett adatigénylésére egy Orbán-interjút küldött vissza Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57378af-8b06-4e52-a11e-acd0655ada1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes ugyanis leginkább a nem bináris nemű emberek kategóriájába sorolja magát. ","shortLead":"Az énekes ugyanis leginkább a nem bináris nemű emberek kategóriájába sorolja magát. ","id":"20210519_Demi_Lovato_nem_binaris_genderqueer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57378af-8b06-4e52-a11e-acd0655ada1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7691d4-f323-46bc-9e79-449457a2cab3","keywords":null,"link":"/kultura/20210519_Demi_Lovato_nem_binaris_genderqueer","timestamp":"2021. május. 19. 12:58","title":"Demi Lovato nem szeretné, ha mostantól nőként utalnának rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb üzemidőt a konkurens eszközöknél, hogy jóval kisebb azoknál.","shortLead":"A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb...","id":"20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef95a864-bbbd-4adb-8611-99cc6bec9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa329fa-9922-446b-9ad3-698ab5ec7b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bang_and_olufsen_besound_explore_bluetooth_hangszoro","timestamp":"2021. május. 20. 13:03","title":"Egy feltöltés után 27 órán át szólhat a zene a Bang and Olufsen új hangszórójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]